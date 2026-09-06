مخزن ذخیره برای مدیریت آب در منازل تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور اظهار کرد: با توجه به شرایط تأمین و مصرف آب، شهروندان باید برای مدیریت شرایطی مانند قطعی موقت آب، افت یا مدیریت فشار شبکه و افزایش مصرف در ساعات پیک، نسبت به پیش بینی مخزن ذخیره مناسب در منازل اقدام کنند.

وی افزود: وجود مخزن ذخیره آب موجب می شود خانوارها در زمان بروز اختلالات موقت در شبکه، وابستگی کمتری به فشار شبکه داشته باشند و آب مورد نیاز خود را از ذخیره موجود تأمین کنند.

حمزه پور با اشاره به الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در زمینه تأسیسات بهداشتی و ذخیره سازی آب، بیان کرد: در این مقررات، ذخیره سازی آب برای جلوگیری از قطع آب ساختمان هنگام قطع ورودی از شبکه شهری، جلوگیری از انتقال حداکثر مصرف ساختمان به شبکه و همچنین کنترل فشار آب پیش بینی شده است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان ادامه داد: مخزن ذخیره آب باید متناسب با نیاز ساختمان، به صورت استاندارد و با رعایت الزامات بهداشتی نصب شود تا ضمن تأمین آب مورد نیاز خانوار در شرایط قطعی یا افت فشار، از آلودگی و هدررفت آب نیز جلوگیری شود.

حمزه پور در پایان از شهروندان خواست با نصب مخزن مناسب و مدیریت مصرف آب، به پایداری شبکه آبرسانی و توزیع عادلانه آب در ساعات اوج مصرف کمک کنند.