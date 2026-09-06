حجابی کرلانگیچ، عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد

به خبرگزاری مهر، در دیدار حجابی کرلانگیچ، سفیر جمهوری ترکیه در تهران با غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حکم عضویتِ افتخاری این استاد زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان، به وی اهدا شد. غلامعلی حداد عادل در این دیدار با اشاره به تلاش‌های ارزندۀ سفیر ترکیه در تهران برای گسترش روابط دو کشورِ ایران و ترکیه، از خدمات علمی وی به زبان و ادبیات فارسی و ترجمۀ آثار کهن و معاصر فارسی، قدردانی کرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: «ترجمه‌های شما از میراث ادب فارسی مانند مثنوی معنوی، بوستان و گلستان سعدی، به‌ویژه ترجمۀ دیوان کامل حافظ شیرازی به ترکی استانبولی، موجب آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ادب فارسی در ترکیه شده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی به پاس تلاش‌های علمی شما در تدریس زبان و ادبیات فارسی و پژوهش در این زمینه، همچنین ترجمۀ آثار ادبی کهن و معاصر ایران، شما را به عضویت افتخاری خود برگزیده است.»

حداد عادل، ضمن اهدای لوح عضویت حجابی کرلانگیچ، افزود: «از سفارت ایران در ترکیه نیز درخواست شده است در نشستی علمی با حضور استادان و علاقه‌مندانِ زبان فارسی، حکم عضویت جناب‌عالی اهدا و سپاسگزاری فرهنگستان و جامعۀ علمی و ادبی ایران از خدمات ماندگار شما، به آگاهی عمومِ مردم ترکیه رسانده شود.»

سفیر ترکیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: «از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استادان ارجمند آن، سپاسگزارم که من را به عضویت خود پذیرفته‌اند و حقیقتاً هم این عضویت برای من، مایۀ سرافرازی است.»

کرلانگیچ با اشاره به پایان یافتن مأموریت خود در مقام سفیر جمهوری ترکیه در ایران گفت: «در بازگشت خود به ترکیه، سفیر ادبیات و فرهنگ ایران خواهم بود.»

عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به فعالیت‌های علمی خود گفت: «اکنون چندین سال است که مشغول ترجمۀ دیوان شمس به ترکی استانبولی هستم و امیدوارم بتوانم هرچه زودتر این خدمت علمی را به دو زبان فارسی و ترکی استانبولی به سرانجام برسانم.»

گفتنی است حجابی کرلانگیچ(زادۀ ۱۹۶۶)، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا، شاعر و مترجم است. وی، افزون بر تدریس و تربیت شاگرادان بسیاری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، تاکنون مثنوی معنوی، بوستان سعدی، گلستان سعدی، سبحةالابرار و صد سال داستان‌نویسی در ایران را به ترکی استانبولی ترجمه کرده است.