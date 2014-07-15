به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سيد ناصر محمدي، پيش از ظهر سه شنبه در نشستي خبري اظهار داشت: يكي از اصلي‌ترين وظايف و ماموريت‌هاي شوراي نگهبان، نظارت بر حسن انجام انتخابات است كه براي اين منظور ناظران و بازرساني از سوي شوراي نگهبان به كار گرفته مي شوند.

وي با بيان اينكه وظايف شوراي نگهبان گسترده است، خاطرنشان كرد: دفاتر استاني شوراي نگهبان تنها در زمينه نظارت و بازرسي بر انتخابات فعاليت مي‌كنند كه در اين راستا در استان يزد 10 دفتر شوراي نگهبان تشكيل شده و چهار هزار ناظر و بازرس نيز در اين دفاتر همكاري مي‌كنند.

حجت‌الاسلام محمدي با اشاره به پيشينه و نحوه تشكيل شوراي نگهبان بيان كرد: شوراي نگهبان در 26 تيرماه سال 1359 تشكيل شد كه براي تشكيل آن شش فقيه واجد شرايط صدور فتوا از سوي رهبري و شش حقوقدان از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي شدند و مجلس نيز از ميان افراد معرفي شده، اعضاي شوراي نگهبان را انتخاب كردند.

حفظ اسلاميت و جمهوريت نظام اصلي ترين وظيفه شوراي نگهبان است

وي با بيان اينكه اصلي‌ترين وظيفه شوراي نگهبان، حفظ اسلاميت و جمهوريت نظام جمهوري اسلامي ايران است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه همه مسائل و موضوعات توسط شوراي نگهبان رصد مي‌شود.

محمدي با بيان اينكه وظايف شوراي نگهبان فقط در عرصه انتخاباتي نيست، تاكيد كرد: اما يكي از مهمترين وظايف و فعاليت‌هاي شوراي نگهبان به ويژه در دفاتر استاني، نظارت بر حسن اجراي انتخابات و تطبيق كانديداها با شرايط و قواعد جمهوري اسلامي ايران است.

وي، يكي از مهمترين اقداماتي كه از سوي شوراي نگهبان در طول انتخابات هاي مختلف انجام مي‌شود را صيانت از آراي مردم در مقابل برخي آفت‌ها دانست و افزود: برخي آفت ها در برگزاري انتخابات، حضور شوراي نگهبان را ضروري مي كند.

مجلس بدون حضور شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني است

رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان يزد با اشاره به يكي ديگر از وظايف و مسئوليت هاي خطير شوراي نگهبان بيان كرد: شوراي نگهبان در صورتي كه مصوبات مجلس را تاييد نكند، هيچيك از مصوبات قانون نخواهند شد بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني است.

وي تصريح كرد: البته اين موارد به طور كامل در شوراي نگهبان انجام مي شوند و دفاتر استاني در اين زمينه دخالتي ندارند و آنها به عنوان بازوي شوراي نگهبان تنها در زمينه نظارت بر روند برگزاري انتخابا سالم نقش دارند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: در استان يزد نيز امسال اين انتخابات در حوزه انتخابيه تفت و ميبد انجام مي شود.

انجام انتخابات ميان دوره اي مجلس در ميبد و تفت در 30 آبانماه امسال

محمدي خاطرنشان كرد: به دليل درگذشت حجت الاسلام سيد جلال يحيي‌زاده، اين حوزه انتخابيه نيز نيازمند نماينده جديد است كه با برگزاري انتخابات 30 آبانماه سال جاري، نماينده اين شهرستان مشخص مي شود.

وي با اشاره به اينكه فعاليت هايي از سوي برخي علاقمندان به كانديداتوري در اين زمينه از هم اكنون در حال انجام است، تصريح كرد: تمامي اين فعاليت‌ها توسط دفتر شوراي نگهبان استان رصد مي شود و به طور قطع بر تاييد صلاحيت كانديداها تاثيرگذار خواهد بود.