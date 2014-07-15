آقانیا فینالیست شد/ عبدولی به دنبال کسب مدال برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان از امروز در شهر هومنه اسلواکی در حال برگزاری است. در وزن 50 کیلوگرم این مسابقات محمدرضا آقانیا در دور اول با نتیجه 7 بر صفر جیوانی فرنی از ایتالیا را شکست داد. وی در دور بعد مقابل واهه سارگیسیان از ارمنستان با نتیجه 7 بر 2 به برتری دست یافت. آقانیا در مرحله یک چهارم نهایی مقابل الکساندر گروشین از اوکراین با نتیجه 10 بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل علیشیر تلیگینوف از قزاقستان به برتری دست یافت و فینالیست شد.حریف آقانیا در دیدار فینال جونی ختسوریانی از گرجستان می‌باشد.

در وزن 58 کیلوگرم هم کرامت عبدولی در دور اول با نتیجه 10 بر 2 از سد آمانتور اسماعیل اف از قرقیزستان گذشت. وی در دور بعد مقابل گئورگی کورتانیدزه از گرجستان در یک مبارزه نزدیک و دیدنی با نتیجه 3 بر 2 به برتری دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عبدولی در این مرحله مقابل ارسلان زوبای روف از روسیه در یک کشتی حساس و نفسگیر با نتیجه 10 بر 11 مغلوب شد.

عبدولی با توجه به حضور حریف روس در دیدار فینال، راهی مرحله شانس مجدد شد. این کشتی گیر ایران در این مرحله مقابل مراد اله وردیف از آذربایجان با نتیجه 6 بر 4 به برتری دست یافت و راهی دیدار رده بندی شد. وی برای کسب مدال برنز به مصاف مالخاز آمویان از ارمنستان می رود. در این وزن ارسلان زوبای روف از روسیه و پرویز نصیب اف از اوکراین فینالیست شدند.

در وزن 54 کیلوگرم، میثم دلخانی در دور اول با نتیجه 4 به 8 مغلوب اکرم اوزترک از ترکیه شد و با توجه به شکست حریف ترک مقابل کشتی گیر ارمنستانی در مرحله نیمه نهایی، دلخانی از دور رقابت ها حذف شد. در این وزن فداخ متوف یرنور از قزاقستان و ادگار تمازیان از ارمنستان فینالیست شدند.

در وزن 63 کیلوگرم مهدی زیدوند در دور اول با نتیجه 5 بر 3 تامامی لاکاتوش از مجارستان را شکست داد اما در دور بعد با نتیجه 2 به 5 مغلوب علی آدیف از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل فرنگی کار فنلاندی، زیدوند از دور رقابت ها کنار رفت. اورلوف لوکا از قرقیزستان با ماتیاس لیپاستی از فنلاند در این وزن فینالیست شدند.

در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر شهبازی در دور اول با نتیجه 8 بر صفر مغلوب استیوا بری از رومانی شد، و با توجه به شکست حریفش مقابل کشتی گیر آذربایجانی، شهبازی از دور رقابت ها حذف شد. زوید پاتی رادزه از گرجستان و کاوید فیضی اف از آذربایجان فینالیست های سنگین وزن هستند.