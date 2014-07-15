پیامک تهدیدآمیز گردانهای قدس برای نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما به مصری ها اعلام کرده ایم که آتش بسی که نیازهای ملت و شروط مقاومت را در بر نداشته باشد را نمی پذیریم.

از سوی دیگر منابع فلسطین از هک تلفن همراه بیش از 30000 نظامی صهیونیستی از سوی گردانهای قدس و ارسال پیام تهدید برای آنها خبر دادند.

در این پیامک خطاب به نظامیان صهیونیست عنوان شده است: مسئولان کودن و احمق شما همه شما را به سوی هلاکت پیش می برند و آنچه در غزه انتظار شما را می کشد اسارت یا مرگ است.

از سوی دیگر ابومرزوق از مسئولان حماس گفت: آتش بس سال 2012 کافی نیست و باید به محاصره غزه پایان داده شود و معادلات جدیدی رقم بخورد.