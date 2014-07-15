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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۴

پیامک تهدیدآمیز گردانهای قدس برای نظامیان صهیونیست

پیامک تهدیدآمیز گردانهای قدس برای نظامیان صهیونیست

مسئولان فلسطینی در حالی از آتش بس با شرایط جدید سخن می گویند که گردانهای قدس پیامکهای تهدید آمیز برای نظامیان رژیم صهیونیستی فرستادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: ما به مصری ها اعلام کرده ایم که آتش بسی که نیازهای ملت و شروط مقاومت را در بر نداشته باشد را نمی پذیریم.

از سوی دیگر منابع فلسطین از هک تلفن همراه بیش از 30000 نظامی صهیونیستی از سوی گردانهای قدس و ارسال پیام تهدید برای آنها خبر دادند.

در این پیامک خطاب به نظامیان صهیونیست عنوان شده است: مسئولان کودن و احمق شما همه شما را به سوی هلاکت پیش می برند و آنچه در غزه انتظار شما را می کشد اسارت یا مرگ است.

از سوی دیگر ابومرزوق از مسئولان حماس گفت: آتش بس سال 2012 کافی نیست و باید به محاصره غزه پایان داده شود و معادلات جدیدی رقم بخورد.

کد مطلب 2332505

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