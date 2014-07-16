به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در نشست خبری عصر امروز سه‌شنبه درباره نحوه چگونگی واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه این دو باشگاه در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: به موجب این قانون ملزم هستیم شرایط را برای واگذاری فراهم کنیم و ما نیز در حال تهیه یک بسته به منظور واگذاری این بنگاه‌ها هستیم.

وزیر اقتصاد در مورد تهیه این بسته‌ تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت اجتماعی که این دو بنگاه دارند، ما به دنبال آن هستیم در واگذاری کمترین اثر سوء در اداره این دو باشگاه داشته باشد.

طیب‌نیا همچنین گفت: با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول واگذاری این دو باشگاه هستیم.



