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۲۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

طیب‌نیا خبر داد:

الزام برای فراهم کردن شرایط واگذاری سرخابی‌ها/ یک بسته تهیه می‌شود

الزام برای فراهم کردن شرایط واگذاری سرخابی‌ها/ یک بسته تهیه می‌شود

وزیر اقتصاد اعلام کرد با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است. وی همچنین گفت: طبق قانون ملزم هستیم شرایط را برای واگذاری فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در نشست خبری عصر امروز سه‌شنبه درباره نحوه چگونگی واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه این دو باشگاه در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: به موجب این قانون ملزم هستیم شرایط را برای واگذاری فراهم کنیم و ما نیز در حال تهیه یک بسته به منظور واگذاری این بنگاه‌ها هستیم.

وزیر اقتصاد در مورد تهیه این بسته‌ تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت اجتماعی که این دو بنگاه دارند، ما به دنبال آن هستیم در واگذاری کمترین اثر سوء در اداره این دو باشگاه داشته باشد.

طیب‌نیا همچنین گفت: با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول واگذاری این دو باشگاه هستیم.


 

 
 
کد مطلب 2333076

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