خبرهای خوش سخنگوی دولت برای پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت وام ازدواج از ماه های آخر دولت دهم متوقف شد و بانک ها نداشتن اعتبار لازم را علت عدم پرداخت وام ازدواج عنوان کرده بودند.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز چندی پیش اعلام کرد که در حدود یک میلیون نفر از زوج های جوان ددر صف دریافت وام ازدواج هستند و برای پرداخت وام به آنها به اعتباری در حدود 4500 میلیارد تومان نیاز داریم.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بارها و بارها مسوولان حوزه جوان هشدارهای لازم را برای افراد در صف مانده وام ازدواج و همچنین متقاضیان دریافت این وام داده بودند و دولت نیز وعده حل این مشکل را داد.

امروز سخنگوی دولت بالاخره خبرهای خوشی مبنی بر عملیاتی شدن یکی از وعده های خود را داد و اعلام کرد: پیش خبری در چند هفته گذشته در ارتباط با پرداخت های وام ازدواج منتشر شده بود که در این زمینه نیز با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی در جلسه امروز هیات دولت اتخاذ شد.

وی افزود: حدود یک‌میلیون نفر از جوانان به دلیل مشکلات نظام بانکی در نوبت دریافت وام ازدواج بودند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه از چند هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد این مشکل برای جوانان رفع شود، تصریح کرد: با توجه به همکاری انجام شده قرار است بعد از تعطیلات عید بزرگ فطر پرداخت وام های ازدواج صورت گیرد.

نوبخت خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسئولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاه های زیر نظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وام‌های ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آینده ای نزدیک و حدود 7-8 روز آینده پرداخت وام های ازدواج را انجام دهیم.