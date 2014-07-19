خستگی مانع پیروزی ایران برابر آمریکا شد/ تیم ملی از صعود به فینال باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ جهانی والیبال از ساعت 20 روز شنبه در سالن نلسون ماندلا شهر فلورانس برابر یکدیگر قرار گرفتند که این بازی را تیم آمریکا با حساب 3 بر صفر به سود خود پایان داد. این تیم به ترتیب با امتیازات 25 بر 18، 25 بر 22 و 25 بر 16 برنده شد و به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ایران در شروع بازی نسبت به دیدار با برزیل یک تغییر را در ارنج خود انجام داده بود. بر این اساس تشکری جایگزین غلامی در ترکیب تیم کشورمان شد. معروف، موسوی، قائمی، میرزاجانپور، غفور و ظریف(لیبرو) دیگری بازیکنانی بودند که از ابتدا ارنج تیم ایران حضور داشتند.

از همان شروع بازی مشخص بود که هر دو تیم کاملا محتاطانه گام به میدان گذاشته‌اند و روی هر توپ حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. ایران و آمریکا گام به گام برابر پیش رفتند در این بین ایران در شروع بازی سرویس‌های بهتری زد و در دفاع هم خوب ظاهر شد اما دو اشتباه از سوی بازیکنان ایران قبل از وقت اول استراحت فنی باعث شد تا برتری 8 بر 7 به سود حریف ثبت شود.

تیم ایران در خط حمله دو اشتباه متوالی انجام داد تا آمریکا 11 بر 8 پیش بیفتد و بعد از آن هم دیوید لی یک پوئن سرویس گرفت تا کواچ خیلی دیر به تقاضای تایم اوت رضایت بدهد! بازیکنان ایران پس از آن هم در خط حمله اشتباهات خود را تکرار کردند تا آمریکا فاصله را یک امتیاز دیگر افزایش دهد. وقت دوم استراحت فنی این ست نیز با برتری 16 بر 11 تیم آمریکا همراه شد.

خستگی فراوان بازیکنان ایران کاملا توان آنها را گرفته بود و آمریکا که یک روز بیشتر استراحت کرده بود بر بازی سوار شده بود و امتیازات بیشتری را در ادامه کار کسب کرد و به راحتی این ست را 25 بر 18 از آن خود کرد. شاید خود آمریکایی‌ها هم تصور چنین بردی را برابر تیم ایران در این ست نداشتند.

با شروع ست دوم عادل غلامی به ترکیب تیم کشورمان بازگشت و جایگزین تشکری شد. دو تیم تا امتیاز 4 برابر پیش رفتند اما پس از آن آمریکا دو امتیاز سرویس گرفت و با وجود اینکه کواچ تقاضای تایم اوت کرد ولی این تیم حریف بود که به امتیاز هفت رسید. وقت نخست استراحت فنی این ست هم 8 بر 5 به سود آمریکا خاتمه یافت.

خستگی فراوان بازیکنان ایران به خاطر بازی شب گذشته برابر برزیل باعث شده بود شادابی دیدارهای قبل را در حرکات آنها شاهد نباشیم با این حال تلاش فراوان بازیکنان باعث شد تا قبل از وقت دوم استراحت فنی این ست فاصله دو تیم زیاد نشود. آمریکا وقت دوم استراحت فنی این ست را 16 بر 14 به سود خود ثبت کرد.

پوئن سرویسی که متئو اندرسون از میرزاجانپور گرفت اختلاف دو تیم را به 3 امتیاز رساند و این کار تیم کشورمان را دشوارتر کرده بود. شاید اگر میرزاجانپور اندکی تجربه بیشتری داشت بلافاصله ایران می‌توانست از توپ برگشتی فاصله را کاهش دهد که اینگونه نشد. مصدومیت موسوی در ادامه کار بدترین اتفاق ممکن برای تیم ایران بود که باعث شد مصطفی‌وند جایگزین وی شود. در حالی که دو تیم در امتیاز 23 بر 21 بودند دیوید لی یک پوئن سرویس گرفت تا آمریکا به امتیاز 24 برسد. کواچ پس از آن تایم اوت گرفت اما این ست با برتری 25 بر 22 تیم آمریکا به پایان رسید.

در ست سوم تیم ایران که بدون موسوی به میدان آمده بود دریافت‌‌های ضعیفی را انجام داد 4 بر یک عقب افتاد تا کواچ در همان ابتدای کار به سراغ تایم اوت برود. هماهنگی دفاع عقب و روی تور تیم ایران این اختلاف را به دو امتیاز کاهش داد تا تیم آمریکا در وقت اول استراحت فنی 8 بر 6 برتری یابد.

آمریکا با دفاع روی تور خوب خود برتری 10 بر 6 را هم ثبت کرد و در ادامه میرزاجانپور اسپک خود را به خارج زمین زد تا یازدهمین امتیاز برای حریف ثبت شود. نبود تمرکز بین بازیکنان ایران باعث شده بود آمریکایی‌ها به راحتی روی دفاع روی تور و سرویس‌های خود امتیازگیری کنند و در وقت دوم استراحت فنی نیز 16 بر 11 پیش بیفتند.

بعد از آن کواچ تغییراتی را در ترکیب تیم ملی انجام داد اما این تغییرات تاثیری روی روند بازیکنان خسته و کم انگیزه تیم کشورمان نداشت تا آمریکایی‌ها با ارایه یک بازی منظم بتوانند این ست را نیز 25 بر 16 برنده شوند و به دیدار نهایی لیگ جهانی راه یابند.

بدین ترتیب تیم ایران باید ساعت 20 روز یکشنبه در بازی رده‌بندی این مسابقات با بازنده مسابقه تیم‌های ایتالیا و برزیل مصاف بدهد و برای کسب مدال برنز بجنگد.