پیروزی ایتالیا مقابل استرالیا/ آمریکا حریف ایران در نیمه نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و استرالیا آخرین بازی گروه H مرحله نهایی لیگ جهانی را در شهر فلورانس برگزار کردند که این بازی را تیم ایتالیا به راحتی در سه ست متوالی به به سود خود خاتمه داد تا به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

ایتالیا با این برد 6 امتیازی شد و در صدر جدول گروه H قرار گرفت تا در مرحله نیمه نهایی با تیم دوم گروه I یعنی برزیل بازی کند. جدال این دو تیم ساعت 23 روز شنبه در فلورانس برگزار می‌شود. از این گروه آمریکا با کسب 3 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده که با ایران تیم اول گروه I مصاف می‌دهد. تیم کشورمان ساعت 20 روز شنبه برابر این تیم قرار می‌گیرد.

ایران در جام قهرمانان قاره‌ها که در ژاپن برگزار شده بود با حساب 3 بر 2 از سد آمریکا گذشت.