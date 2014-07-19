به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و برزیل دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ جهانی را شنبه شب در سالن نلسون ماندلا شهر فلورانس برگزار کردند که در پایان تیم برزیل با حساب 3 بر صفر از سد میزبان این رقابتها گذشت و به دیدار نهایی راه یافت.

شاگردان رزنده در این بازی شروع کوبنده‌ای داشتند طوری که ست نخست را 25 بر 11 برنده شدند. این تیم که زایتسف را در منطقه دو ایتالیا کاملا مهار کرده بود ست‌های دوم و سوم را نیز به ترتیب 25 بر 23 و 25 بر 20 برنده شد تا بار دیگر به دیدار نهایی صعود کند. بهترین بازیکن این دیدار لوکارلی بود که 13 امتیاز برای برزیل کسب کرد. زایتسف در این بازی نتوانست بیش از 9 امتیاز کسب کند.

بدین ترتیب تیم ملی ایتالیا ساعت 20 روز یکشنبه در بازی رده‌بندی حریف ایران خواهد بود. تیم‌های برزیل و آمریکا هم از ساعت 23 بازی فینال را برگزار می‌کنند.