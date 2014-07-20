دعوت از سرمایه‏ گذاران برای مشارکت در توسعه تجارت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر توفیق گفت: در راستای کاهش قیمت تمام شده، ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هزینههای فرصت، افزایش تولید و اشتغال، گسترش بازارها و افزایش صادرات محصولات و خدمات از طریق گسترش بازارهای هدف صادراتی لازم است توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکی از ماموریتهای اصلی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امر بازرگانی و صنعت کشور قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای پروژههای ملی در کشور از جمله راهاندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تا پایان امسال و نیز انجام اقدامات برای اجرای پروژههای پایلوت در کشور به عنوان خروجیهای نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی خبر داد.
توفیق در ادامه به اجرای پروژه شهر الکترونیکی کاشان با همکاری سایر سازمانها و ذینفعان در استان و شهرستان مربوطه، راهاندازی پنجره واحد گردشگری و تدوین نقشه راه گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد.
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