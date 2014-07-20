دعوت از سرمایه‏ گذاران برای مشارکت در توسعه تجارت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ‏اصغر توفیق گفت: در راستای کاهش قیمت تمام شده، ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‏های فرصت، افزایش تولید و اشتغال، گسترش بازارها و افزایش صادرات محصولات و خدمات از طریق گسترش بازارهای هدف صادراتی لازم است توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکی از ماموریت‏های اصلی دستگاه‏ها و سازمان‏های مرتبط با امر بازرگانی و صنعت کشور قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای پروژه‏های ملی در کشور از جمله راه‏اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تا پایان امسال و نیز انجام اقدامات برای اجرای پروژه‏های پایلوت در کشور به عنوان خروجی‏های نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی خبر داد.

توفیق در ادامه به اجرای پروژه شهر الکترونیکی کاشان با همکاری سایر سازمان‏ها و ذینفعان در استان و شهرستان مربوطه، راه‏اندازی پنجره واحد گردشگری و تدوین نقشه راه گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی خبر داد.