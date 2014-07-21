  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

پیشنهاد واگذاری سبدغذایی به دو گروه جدید/ کارگران: حق بیمه بن نقدی را برگردانید

پیشنهاد واگذاری سبدغذایی به دو گروه جدید/ کارگران: حق بیمه بن نقدی را برگردانید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارائه درخواست جامعه کارگری برای تجدیدنظر در تصمیم جدید شورای عالی کار درباره توقف دریافت حق بیمه از بن کارگران و در نتیجه تاثیر منفی آن بر حقوق بازنشستگی پایان دوره کارگران، گفت: کارگران و بازنشستگان باید تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت خواست که همه کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار گیرند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خواستار تجدید نظر در حق بیمه بن کارگری شد و اظهارداشت: متاسفانه اشتغال بی رویه اتباع بیگانه به شدت به اشتغال کارگران ایرانی آسیب وارد کرده است.

عباسی ادامه داد: با وجود اینکه مسئولان کشور دغدغه بیکاری دارند، امیدوارم در خصوص جایگزین کردن نیروی کار ایرانی با اتباع بیگانه نیز اقدامات فوری انجام دهند و ما آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کنیم.

کد مطلب 2334895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه