پیشنهاد واگذاری سبدغذایی به دو گروه جدید/ کارگران: حق بیمه بن نقدی را برگردانید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت خواست که همه کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران را تحت پوشش سبد حمایتی غذا قرار گیرند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خواستار تجدید نظر در حق بیمه بن کارگری شد و اظهارداشت: متاسفانه اشتغال بی رویه اتباع بیگانه به شدت به اشتغال کارگران ایرانی آسیب وارد کرده است.

عباسی ادامه داد: با وجود اینکه مسئولان کشور دغدغه بیکاری دارند، امیدوارم در خصوص جایگزین کردن نیروی کار ایرانی با اتباع بیگانه نیز اقدامات فوری انجام دهند و ما آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کنیم.