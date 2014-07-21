یکسال حبس و فعالیت زیستی محیطی جریمه عاملان زنده گیری توله پلنگ

سعید پشم چی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اردیبهشت ماه سال گذشته یک توله پلنگ ایرانی که به دلایل نامعلومی به یکی از روستاهای اطراف شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی نزدیک شده بود، توسط دو نفر از دامداران محلی زنده گیری شد.

به گفته وی، پس از مدتی دامداران تصمیم گرفتند این توله پلنگ را به یک قاچاقچی حیات وحش در شهر مشهد بفروشند.

پشم چی اظهار داشت: نیروهای یگان محیط زیست تربت و مشهد که در جریان زنده گیری و اقدام برای فروش توله پلنگ قرار گرفته بودند، متخلفین را شناسایی و دو دامدار عامل زنده گیری را در محل انجام معامله در مشهد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند اما خریدار موفق شد از دست مامورین بگریزد.

رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه تصریح کرد: پس از مدتی با همکاری دامداران دستگیر شده، خریدار نیز شناسایی و پس از بازداشت به دادگاه معرفی شد.

وی افزود: توله پلنگ که در زمان کشف از متهمان شرایط جسمی مناسبی نداشت به باغ وحش مشهد واگذار و تحت تیمار و درمان قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه گفت: پس از گذشت حدود ۱۴ ماه از این حادثه، در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگستری، هر ۳ مجرم از بابت زنده گیری، خرید و فروش گونه جانوری حمایت شده محکوم و متهم اصلی (قاچاقچی خریدار) که سابقه دار نیز بود به تحمل شش ماه حبس تعزیری و دو دامدار محلی با توجه به عدم سوء سابقه و همکاری با ماموران در دستگیری خریدار، هرکدام به یک سال حبس تعلیقی و انجام فعالیت های محیط زیستی در طول یک سال تعلیق حبس خود محکوم شدند.

پشم چی یادآور شد: بر اساس رای صادره هر دو متهم محلی موظف شدند یک روز کامل (۲۴ ساعت) در طول هر هفته در اختیار اداره محیط زیست شهرستان بوده و به انجام فعالیت های مرتبط با حفظ محیط زیست زیر نظر این اداره مشغول شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه با ابراز خرسندی از این اقدام ارزشمند ریاست شعبه ۱۰۱ جزایی دادگستری این شهرستان اظهار داشت: صدور این گونه آرای جزایی، علاوه بر بازدارندگی و تحمل مجازات توسط متخلفان، موجب آشنایی تعداد زیادی از افراد جامعه با مسایل زیست محیطی و پیامدهای قانونی تخریب محیط زیست خواهد شد.