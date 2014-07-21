شماره پیراهن بازیکنان استقلال اعلام شد/ شماره 7 به کسی نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال بعد از ثبت قرارداد بازیکنان خود شماره پیراهن آنها را در چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر منتشر کرد. سایت این باشگاه شماره پیراهن بازیکنان را به شرح زیر اعلام کرده است:

شماره یک: محسن فروزان

شماره 2: خسرو حیدری

شماره 3: محمدرضا خرسندنیا

شماره 4: امیر حسین صادقی

شماره 5 : حنیف عمران‌زاده

شماره 6 : امید ابراهیمی

شماره 8: پژمان نوری

شماره 9: آرش برهانی

شماره 10: سجاد شهباززاده

شماره 11: محمد قاضی

شماره 13: جاسم کرار

شماره 14: آندرانیک تیموریان

شماره 16: هاشم بیک زاده

شماره 20: احمد جمشیدیان

شماره 23: مهدی کریمیان

شماره 34: میلاد فخرالدینی

شماره 15: هرائر مگویان

شماره 21: فرزین گروسیان

شماره 12: رافائل داسیلوا

شماره 18: سهیل اصغرزاد

شماره 30: سعید امرایی

شماره 32: امیرحسین چاهویی

شماره 19: علیرضا رمضانی

شماره 25: محمد خلیلی

شماره 35: مهدی کربلایی

شماره 28: محسن کریمی

شماره 27: محمدرضا سلیمانی

شماره 24: امید نورافکن

شماره 26: ایمان عباس‌زاده