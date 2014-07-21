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۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹

تیموریان تاکید کرد:

خوشحالم در خانه خودم ماندم/ استقلال هفته بعد مطالباتم را می‌دهد

خوشحالم در خانه خودم ماندم/ استقلال هفته بعد مطالباتم را می‌دهد

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه از ماندن در این تیم خوشحال است، گفت: باشگاه استقلال تعهداتی نسبت به من داشت که قرار شده است آن‌ها را به طور کامل انجام بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، آندرانیک تیموریان پس از تمدید قراردادش با استقلال اظهار کرد: خوشحالم که قراردادم را با باشگاه استقلال ثبت کردم. در روزهای گذشته مشکلاتی در قراردادم وجود داشت و با صحبت‌هایی که با علی نظری جویباری انجام دادم توافق نهایی انجام شد و من قراردادم را به امضاء رساندم. استقلال خانه من است و من هم خوشحالم که در خانه خودم می‌مانم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده‌های مالی باشگاه به او تحقق یافت، گفت: 100 درصد مشکلات حل شده است. باشگاه استقلال تعهداتی نسبت به من داشت که قرار شده است آن‌ها را به طور کامل انجام بدهد. روز گذشته با آقای نظری جویباری نشستیم و صحبت‌های نهایی را انجام دادیم. در نهایت هم مقرر شد طی هفته‌ی آینده مطالباتم پرداخت شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد.

کد مطلب 2335493

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