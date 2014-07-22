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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

محمد معتمدی در اتریش کنسرت می‌دهد/ همکاری با نوازندگان خارجی

محمد معتمدی در اتریش کنسرت می‌دهد/ همکاری با نوازندگان خارجی

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی یکشنبه هفته آینده مصادف با 5 مرداد همراه با یک گروه موسیقی از کشورهای دیگر در فستیوال کرمس کشور اتریش کنسرتی را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که در قالب فستیوال بین المللی کرمس اتریش برگزار می شود محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی همراه با رزاریو لترمندیتا به همراه گروهی متشکل از نوازندگان ایرانی و خارجی کنسرت «قصیده» را برگزار می‌کند.

در این کنسرت که اجرایی زنده از موسیقی تلفیقی است، تلاش می‌شود گوشه ای از موسیقی مقامی ایران و موسیقی فلامنکوی اسپانیا در قالب قطعاتی مشترک به مخاطبان ارائه شود.

در این رویداد موسیقایی ویژه موسیقی تلفیقی و بینافرهنگی سالوادر گوتیرز گیتار، اوراکو ترمندو پالماس، هابید مفتاح بوشهری و پابلو مارتین پرکاشن، سینا جهان آبادی کمانچه نوازندگانی هستند که حضور دارند.

محمد معتمدی از سال گذشته به همراه تعدادی دیگر از خوانندگان جوان اقدام به انتشار مناجات خوانی هایی بر اساس ردیف موسیقی ایرانی کرده بودند و وی چندی پیش همزمان با میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) قطعه‌ای را در قالب یک مناجات‌نامه منتشر کرد.

حضور در کنسرت گروه «هم آوایان» به سرپرستی استاد علیزاده و کنسرت «عبور» به آهنگسازی علی قمصری از جمله فعالیتهای این خواننده جوان موسیقی در عرصه اجرای زنده است.

کد مطلب 2335570

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