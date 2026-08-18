تعیین تکلیف ۳ هکتار زمین برای دپوی قطار شهری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، احدالله احمدی‌پرگو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از پیگیری توافقات میان شهرداری و دانشگاه خوارزمی برای تعیین تکلیف حدود سه هکتار از اراضی این دانشگاه در مسیر احداث دپوی قطار شهری خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: احداث دپو از زیرساخت‌های ضروری برای تکمیل قطار شهری کرج و بهره‌برداری از این پروژه است و تأمین اراضی مورد نیاز آن در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی ادامه داد: حدود سه هکتار از اراضی دانشگاه خوارزمی در محدوده پیش‌بینی‌شده برای احداث دپوی قطار شهری قرار گرفته و طی مدت گذشته جلسات متعددی با مدیران دانشگاه در این زمینه برگزار و صورت‌جلساتی نیز تنظیم شده است.

توافق بر سر تعهدات متقابل

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با اشاره به برگزاری جلسه اخیر با مسئولان دانشگاه خوارزمی و سازمان قطار شهری گفت: در این نشست که با حضور معاون دانشگاه خوارزمی و مدیرعامل سازمان قطار شهری در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری برگزار شد، روند احداث دپو و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

احمدی‌پرگو افزود: شهرداری در قبال دانشگاه خوارزمی تعهداتی از جمله اعطای تراکم در ازای آزادسازی بلوار خوارزمی و پرداخت اجاره‌بها برای اراضی مورد نیاز استقرار کارگاه‌های قطار شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر داشته است.

وی بیان کرد: مقرر شد این تعهدات با همکاری دانشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و اجرا شود.

وی ادامه داد: دانشگاه خوارزمی نیز با توجه به ساخت‌وسازهای انجام‌شده و بدهی‌های خود به شهرداری، موضوع واگذاری اراضی واقع در طرح دپو را در چارچوب تعهدات و بدهی‌های موجود مورد تفاهم قرار داده است.

واگذاری اراضی نیازمند تأیید قانونی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با تأکید بر اینکه اجرای این توافق نیازمند طی مراحل قانونی است، تصریح کرد: تفاهم صورت‌گرفته باید به تأیید مراجع ذی‌صلاح و بالادستی طرفین برسد و در کمیسیون ماده ۵ نیز به تصویب برسد.

احمدی‌پرگو خاطرنشان کرد: پس از طی این مراحل، امکان تحویل اراضی مورد نظر به شهرداری برای اجرای طرح دپوی قطار شهری فراهم خواهد شد.

تلاش برای کمترین تداخل با فضای دانشگاه

وی با اشاره به ملاحظات مربوط به طراحی دپو گفت: در طراحی این طرح، سردر ورودی دانشگاه، محل ورود و تردد دانشجویان و نحوه استفاده از فضاهای دانشگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج افزود: تلاش می‌کنیم طرحی اجرا شود که موجب سلب رفاه و آسایش دانشجویان و استادان دانشگاه خوارزمی نشود.

وی ادامه داد: هماهنگی با طرح جامع دانشگاه خوارزمی نیز در فرآیند طراحی و اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گیرد تا دپو ضمن پاسخگویی به نیازهای قطار شهری، کمترین اثر را بر عملکرد و فضای دانشگاه داشته باشد.

تکمیل دپو در مسیر بهره‌برداری از قطار شهری

احمدی‌پرگو گفت: با توجه به تفاهم صورت‌گرفته میان شهرداری و دانشگاه خوارزمی و پس از طی مراحل قانونی، تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز دپو در سریع‌ترین زمان ممکن دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از مجموعه قطار شهری کرج است تا شهروندان و همچنین دانشجویان و استادان دانشگاه خوارزمی بتوانند از ظرفیت کامل این پروژه بهره‌مند شوند.