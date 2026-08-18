به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاج‌علی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای طرح تعویض گروهی چراغ‌های فرسوده آزادراه تهران–کرج با چراغ‌های LED مدرن خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود روشنایی مسیر و افزایش کیفیت دید کاربران جاده‌ای، به‌ویژه در ساعات شب، در حال اجراست.

وی افزود: استفاده از چراغ‌های LED علاوه بر افزایش کیفیت و گستره روشنایی آزادراه، موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی نیز خواهد شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: اجرای این طرح در راستای نوسازی تجهیزات روشنایی و ارتقای سطح ایمنی آزادراه تهران–کرج در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای طرح در ۲۰ کیلومتر از آزادراه

حاج‌علی گفت: پیش از این عملیات تعویض چراغ‌های فرسوده در ابتدای حوزه استحفاظی استان البرز و محدوده گرمدره به طول دو کیلومتر انجام شده بود.

وی ادامه داد: در ادامه، عملیات اجرای طرح از محدوده گرمدره تا پل حصارک به طول ۱۸ کیلومتر آغاز شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف نوسازی تجهیزات روشنایی، افزایش ایمنی تردد و بهبود خدمت‌رسانی به کاربران آزادراه تهران–کرج ادامه خواهد داشت.