به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجعلی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از اجرای طرح تعویض گروهی چراغهای فرسوده آزادراه تهران–کرج با چراغهای LED مدرن خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود روشنایی مسیر و افزایش کیفیت دید کاربران جادهای، بهویژه در ساعات شب، در حال اجراست.
وی افزود: استفاده از چراغهای LED علاوه بر افزایش کیفیت و گستره روشنایی آزادراه، موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی نیز خواهد شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز بیان کرد: اجرای این طرح در راستای نوسازی تجهیزات روشنایی و ارتقای سطح ایمنی آزادراه تهران–کرج در دستور کار قرار گرفته است.
اجرای طرح در ۲۰ کیلومتر از آزادراه
حاجعلی گفت: پیش از این عملیات تعویض چراغهای فرسوده در ابتدای حوزه استحفاظی استان البرز و محدوده گرمدره به طول دو کیلومتر انجام شده بود.
وی ادامه داد: در ادامه، عملیات اجرای طرح از محدوده گرمدره تا پل حصارک به طول ۱۸ کیلومتر آغاز شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف نوسازی تجهیزات روشنایی، افزایش ایمنی تردد و بهبود خدمترسانی به کاربران آزادراه تهران–کرج ادامه خواهد داشت.
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