موافقت با اعزام تیم فوتبال نوجوانان به بلاروس/ نشست آموزشی برای مربیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته فنی و توسعه با حضور سیدهادی آیت‌الهی و تمامی اعضا صبح امروز سه‌شنبه برگزار شد که در ابتدای این نشست درباره مشکلات پیش روی تیم فوتبال زیر 16 سال دختران و برگزار نکردن دیدارهای تدارکاتی برای این تیم بحث و بررسی شد.

کادرفنی این تیم حضور در اردوهای تدارکاتی برون مرزی را خواستار شده بودند که با مخالفت اعضای کمیته فنی مواجه و قرار شد تا با توجه به شرایط آب و هوایی بنگلادش، تیم نوجوانان اردوهای نهایی خود را در شهرهای بندرعباس، گلستان و یا مازندران برگزار کند. همچنین با برگزاری تورنمنت چهارجانبه تیم نوجوانان و جوانان بانوان ایران، مجارستان و روسیه در شهریورماه نیز موافقت شد.

در ادامه جلسه اعضا با برگزاری جلسه آموزشی مربیان تیم‌های ملی در آکادمی ملی فوتبال موافقت کردند که مقرر شد تا با همکاری کمیته جوانان و آموزش فدراسیون فوتبال، این دوره برگزار شود و این جلسات آموزشی ادامه دار باشد.

با توجه به اینکه تیم فوتبال نوجوانان رقابتهای قهرمانی آسیا را پیش رو دارد، با حضور این تیم در تورنمنت بلاروس موافقت شد. ضمن اینکه دعوت نامه‌ای از فدراسیون فوتبال عمان برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان ایران در تاریخ‌های 13 و 15 مرداد ارسال شده بود که به دلیل همزمانی بازی نوجوانان با ژاپن، با برگزاری دو دیدار دوستانه مخالفت شد.

حضور تیم فوتبال ساحلی در مسابقات بین قاره‌ای نیز با موافقت تمامی اعضا روبه رو شد.

در پایان مقرر شد اعضای کمیته فنی و توسعه با وینگادا نشستی را برگزار و وضعیت تیم ملی امید را پیگیری کنند.

