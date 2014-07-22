اولین گردهمایی فعالان عرصه هیئات استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری گردهمایی فعالان عرصه هیئات، گفت: این گردهمایی عصر چهارشنبه با حضور جوانان فعال هیئت های مختلف استان فارس برگزار می شود.

رحیم آب فروش تصریح کرد: این گردهمایی توسط جامعه ایمانی مشعر برگزار می شود که مهمترین هدف ان نیز توسعه اتحاد و همدلی در میان جوانان انقلابی و تجلیل از پیر غلامان این عرصه است.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی جامعه ایمانی مشعر تاکید کرد: در جامعه اسلامی نباید فاصله بین مردم و حکومت باشد و مردم بار عرصه انقلاب را به دوش بکشند مانند زمان انقلاب و جنگ.

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر یادآور شد: متاسفانه بعد از جنگ نهاد های ایجاد شده برای ارتباط بیشتر بین مردم و حکومت نتوانستند به این مهم دست پیدا کنند به همین دلیل در راستای ایجاد ارتباط بخش های مختلف جامعه ایمانی مشعر شکل گرفت.

آب فروش افزود: اگر بچه هایی که دلشان با امام حسین(ع) و انقلاب است در کنار هم جمع شوند همه مشکلات برطرف می شود و این جامعه نیز دقیقا همین است.

وی ادامه داد: متاسفانه در جبهه دشمن انسجام فرماندهی وجود دارد اما در جبهه خودی همه بخش ها موجود هستند اما انسجامی ندارند.

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر با بیان اینکه جامعه ایمانی روبه روی تشکلات ختلف و هیئت ها نیست، گفت: جامعه ایمانی در خدمت این نهاد ها است و کاری که امروز می خواهد انجام دهد آیت الله سید نورالدین حسینی الهاشمی در شیراز انجام داده بود.

آب فروش تاکید کرد: گردهمایی فعالین عرصه هئت در همین راستا است.