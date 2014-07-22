علی کفاشیان هم برای علی کریمی نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت فدراسیون فوتبال، پس از خداحافظی علی کریمی از فوتبال، علی کفاشيان رئیس فدراسیون فوتبال از وی تقدير کرد. متن اين تقدیرنامه به شرح زیر است:

جناب آقای علی کریمی

باسلام

تلاشها و مساعی شما برای فوتبال ملی و باشگاهی کشور هميشه با روح والای جوانمردی و رفتار حرفه ای همراه بوده و در جهت اهداف فوتبال کشور از هيچ کوششی دريغ نکرده ايد. کسب عناوين مختلف بین المللی و افتخارات بیشماری که برای فوتبال ايران کسب کرده ايد و از همه مهمتر حمايتهای بی دريغ تان از تيم های ملی و بویژه تيم ملی فوتبال ايران از جمله دیگر خدمات شما در راستای رشد و اعتلای نام ایران و فوتبال این سرزمين بوده است.



حضور شما در فوتبال کشور همواره منشا اثر بوده و حال که تصميم به اتمام اين دوره از زندگی حرفه ای خود گرفته اید، قطعا در مرحله دوم که ورود به عرصه مربیگری و انتقال دانش است، نیز همینگونه خواهيد بود.



لذا بدینوسیله از مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه تان در رشد و اعتلای فوتبال ایران تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون شما را از درگاه احدیت مسئلت داریم. امید است در پرتو عنایات حضرت حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشید.