به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر، شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی مردم آشخانه در میدان ارشاد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته همواره پای آرمان‌های انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و شهدا ایستاده است و امروز نیز همین حضور و پایداری، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارهای دشمنان به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: شهدا نمونه روشن انسان‌هایی هستند که تا پایان بر عهد خود با خدا، انقلاب و آرمان‌هایشان ایستادند و در این مسیر از جان خود گذشتند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای درگیری‌های اخیر، ادامه داد: راه شهدا باید برای نسل امروز و آینده تبیین شود و ملت ایران باید بداند که امنیت، استقلال و عزت امروز کشور حاصل فداکاری انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط در میدان ایستادند.

پاکمهر با اشاره به ظرفیت‌های انرژی و منابع طبیعی ایران گفت: ایران به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیکی و همچنین ظرفیت‌های انسانی و علمی، کشوری دارای مؤلفه‌های مهم قدرت است و نمی‌توان آن را با فشار و تحریم از میدان خارج کرد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن تنها به دنبال فشار خارجی نیست، اظهار کرد: راهبرد دشمن در کنار فشار نظامی و اقتصادی، ایجاد شکاف در جامعه و تحریک اختلافات داخلی است و امروز مهم‌ترین وظیفه مردم و مسئولان، حفظ اتحاد و انسجام است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اعتماد به آمریکا بدون دریافت تضمین‌های قابل اتکا، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری باشد.

پاکمهر با بیان اینکه «مذاکره» به معنای عقب‌نشینی نیست، تصریح کرد: اگر مذاکره‌ای انجام می‌شود باید بخشی از راهبرد کشور برای تأمین منافع ملی و مدیریت بحران باشد و در عین حال، توان دفاعی و بازدارندگی کشور نیز حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: امروز هیچ عاملی به اندازه اتحاد مردم و مسئولان نمی‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم کند و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید در چارچوب منافع ملی حرکت کنند.