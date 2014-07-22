به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این نامه ها كه به 5 وزارتخانه و دو معاونت رئیس جمهور ابلاغ شده، ضمن اشاره به سیاست های مرتبط با هر دستگاه از آنان خواست در صورت نیاز ضمن جلب همكاری و مشاركت دستگاه های دیگر، برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست ها تهیه و احصاء نمایند.

در نامه های معاون اول رئیس جمهور به وزرای كشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، بر لزوم ارسال برنامه تدوین شده به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تلفیق و نیز بهره برداری در تدوین برنامه ششم توسعه ظرف مدت حداكثر 2 ماه تاكید شده است.

جهانگیری همچنین در این ابلاغیه ها از این 7 دستگاه اجرایی خواست چنانچه در تهیه برنامه ها و یا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه‌، مقررات و یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم تهیه و ارائه شود.

بر اساس ابلاغیه های معاون اول رئیس جمهور، سیاست های مرتبط با هر دستگاه اجرایی بدین شرح است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

الف- ترویج و نهادینه سازی سبك زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگی غربی.

دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ب- فرهنگ سازی برای احترام و تكریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز وكار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی:

الف- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

دستگاه های همكار: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

ب- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی ربط.

دستگاه های همكار: وزارتخانه های ورزش و جوانان، تعاون، وزارت كار و رفاه اجتماعی،آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

ج- ارتقاء امید به زندگی ، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد ، سوانح ، آلودگی های زیست محیطی و بیماریها.

دستگاه های همكار: وزارت خانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت

محیط زیست و معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:

توانمندسازی جمعیت در سن كار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار كردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی،كارآفرینی، فنی - حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد

دستگاه های همكار: وزارتخانه های تعاون،كار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت

وزارت كشور:

الف- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی وكم تراكم و ایجاد مراكز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای كسب وكار با درآمد كافی.

دستگاه های همكار: وزارتخانه های راه و شهر سازی ، جهاد کشاورزی و نیرو

ب- مدیرت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای كلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و كارهای مناسب.

دستگاه های همكار:وزارتخانه های امور خارجه و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ج- تقویت مولفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق وهمگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه درمیان مرزنشینان، و ایرانیان خارج از كشور.

دستگاه های همكار: وزارتخانه های کشور و فرهنگ وارشاد اسلامی، معاونت اجرایی رییس جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش:

«تحكیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تكمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت كانون و فرزند پروری و با تأكید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری»

دستگاه‌های همكار: وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات وفناوری، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

الف- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند،كاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و كارآمد.

دستگاه‌های همكار: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

ب- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأكید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و كاهش فشار جمعیتی.

ج- رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد كمی و كیفی با ایجاد ساز وكار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.

دستگاه های همكار: وزارتخانه‌های کشور، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت

معاونت اجرایی رئیس جمهور:

«تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان »

دستگاه همكار: وزارت امور اقتصادی و دارایی

گفتنی است معاون اول رییس جمهور همچنین در ابلاغیه های ارسالی از دستگاههای اجرایی خواست برای تحقق سیاستهای كلی جمعیت به شرح ذیل عمل نمایند:

۱- حسب تشخیص دستگاه مسئول، سایر دستگاه ها جهت همكاری دعوت شوند.

۲- برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط در قالب سیاستهای كلی جمعیت از سوی دستگاه مسئول با همكاری سایر دستگاهها به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست ها تهیه و احصاء گردد.

۳- حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تلفیق و نیز بهره برداری در تدوین برنامه ششم توسعه و یك نسخه به دفتر اینجانب اقدام گردد.

۴- چنانچه درتهیه برنامه ها ویا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه‌، مقررات و یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم تهیه و ارائه شود.

۵- لازم است گزارش اقدامات آن دستگاه در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی جمعیت را مطابق برنامه‌های مصوب در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اینجانب ارسال فرمایید.