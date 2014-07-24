تیم ما هنوز تکمیل نشده است/ امیدوارم مردم تبریز از ما حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی پس از پیروزی 2 بر یک تیمش برابر استقلال در فینال جام شهدا ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی ضمن بیان این مطلب افزود: تراکتورسازی هنوز همه بازیکنانش را در اختیار ندارد و کامل نشده است.

وی افزود: چند بازیکن در جمع ما حضور نداشتند و برخی بازیکنان هم هنوز از نظر بدنی به آمادگی کامل نرسیده اند. به همین خاطر می خواستیم در این مسابقات میزان توان جسمانی بازیکنان را محک بزنیم و شرایط آنها برای حضور در لیگ چهاردهم را بررسی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی ادامه داد: به هر حال این اولین دوره مسابقات جام شهدا بود و ظاهرا قرار است از سال آینده با برنامه ریزی بهتری برگزار شود. قطعا تراکتورسازی به عنوان اولین دوره این جام شناخته خواهد شد و از سالهای آینده تیم های دیگری هم در این مسابقات حضور خواهند داشت.

رسول خطیبی در مورد درگیری که بین او و ستار همدانی بوجود آمده بود گفت: شما خبرنگاران می خواهید به این موضوع دامن بزنید. مشکل خاصی نبود و ما با هم درگیر نشدیم. ستار همدانی از دوستان نزدیک من است و ما سالهاست با هم ارتباط نزدیکی داریم. این هم مشکلی خاصی نبود و خبرنگاران نباید آن را بزرگ کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مردم تبریز در اولین دیدار این تیم در لیگ برتر حضور خوبی در ورزشگاه داشته باشند و برابر فولاد این تیم را حمایت کنند.