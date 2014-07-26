20 مدرسه در البرز آماده اسکان فرهنگیان است/ گلایه از عدم همکاری مسئولان شهری برای جذب مسافر

ابوالفضل صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده سازی 20 مدرسه به منظور اسکان فرهنگیان در سفرهای تابستانی در استان البرز خبر داد و اظهار داشت: ستاد اسکان فرهنگیان استان البرز آمادگی کامل پذیرش مسافران نوروزی را دارد و در این راستا 20 مدرسه با 144 اتاق تجهیز شده است.

وی ادامه داد: از 144 اتاق یاد شده، 18 اتاق ویژه هستند و ادارای امکاناتی همچون تخت و سرویس بهداشتی مجزا هستند و همچنین 108 اتاق دارای درجه الف و 18 اتاق درجه ب نیز برای مسافران آماده سازی شده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پروش استان البرز اعلام کرد: 100 نفر عوامل اجرایی در هشت نقطه از استان البرز(هر منطقه آموزش و پرورش یک ستاد اسکان) پذیرش مسافران را بر عهده دارند.

صادق نژاد همچنین از پذیرش 831 خانوار تا اول مرداد ماه جاری در پایگاه های اسکان فرهنگیان در استان البرز خبر داد و گفت: این تعداد در قالب دو هزار و 689 نفر و سه هزار و 228 نفر روز از تسهیلات موجود خدمات دریافت کرده اند.

گلایه از عدم همکاری مسئولان شهری برای جذب مسافران تابستانی

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش همزان هزار نفر در استان البرز را داریم از عدم حمایت مسئولان شهری برای ایجاد جاذبه های گردشگری در استان البرز گلایه کرد و اظهار داشت: متاسفانه این عدم همکاری موجب شده است تا استان البرز کمترین میزبان پذیرش مسافران را نسبت به سایر استان های کشور داشته باشند در حالی که این امر می تواند برای استان درآمد زا باشد.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پروش استان البرز در پایان از مسئولان به خصوص استانداری، شهرداری و فرمانداری ها درخواست کرد با تشکیل ستاد تهسیلات سفر و و همکاری و همفکری در راستای جذب مسافر و ایجاد جاذبه برای اسکان چند روزه گردشگران گام بردارند.