اسکان نوروزی در مدارس مازندران از ۱۹ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی در استان اظهار کرد: در مرحله نخست، ۲۰۷ مدرسه به همراه ۱۷ مرکز اقامتی با مجموع ۲۵۰۰ اتاق برای پذیرش مهمانان نوروزی تجهیز و آماده‌سازی شد.

وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا و به‌منظور مدیریت شرایط احتمالی، ۱۹۳ مدرسه دیگر نیز با ظرفیت ۱۵۰۰ اتاق در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: مدارس شبانه‌روزی، مجتمع‌های آموزشی و سالن‌های ورزشی نیز برای ارائه خدمات اسکان بسیج شدند تا پاسخگوی نیاز مسافران باشند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، استان مازندران توان میزبانی روزانه از حدود ۸ هزار نفر را در قالب طرح اسکان نوروزی داشته است.

کلبادی‌نژاد با اشاره به آمار نهایی پذیرش تا ۱۱ فروردین خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۱۰۰ خانوار، معادل حدود ۱۹ هزار نفر، در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان اسکان داده شده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی، بر آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش برای پذیرش مسافران تأکید کرد.