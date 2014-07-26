تجهیز 160 روستای سمنان به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله شهاب گفت: عملیات آزمایش، تحویل و برقراری خدمات اینترنت پرسرعت ADSL در 49 روستای استان سمنان در راستای طرح USO پایان یافت که با برقراری اینترنت پرسرعت در این روستاها، تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت در این استان به 160 روستا رسید.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بالای اینترنت در استان سمنان که جزء پنج استان اول کشور است افزود: ضریب نفوذ اینترنت در استان سمنان 52.88 درصد است و تاکنون بیش از 197300 پورت اینترنت پرسرعت در استان واگذار شده است.

شهاب با بیان اینکه با تلاشهای صورت گرفته، بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت ارتباطی تلفن ثابت و پوشش اپراتورهای همراه در روستاهای استان جمع آوری شده است، ادامه داد: اهمیت طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) در کاهش شکاف دیجیتالی بین جمعیت روستایی و شهری بر هیچ کس پوشیده نیست.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان از برقراری ارتباط تلفن عمومی و خانگی در 46 روستا در طرح USO خبر داد و گفت: عملیات آزمایش و تحویل نهایی خدمات در این روستاها در حال انجام است و روستاهای پیشنهادی به مجری طرح معرفی شده اند.

شهاب تصریح کرد:با برقراری ارتباط بین این روستاها، هیچ روستای بالای 5 خانوار در استان سمنان بدون ارتباط، باقی نخواهد ماند.