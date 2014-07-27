نماز جمعه در فردو قم اقامه می شود/ دلایل تعطیلی مصلای قدس قم

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام محمدباقر ولدان در نشست خبری با خبرنگاران که قبل از ظهر یکشنبه به مناسبت سالگرد اقامه اولین نماز جمعه تهران در محل شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قم برگزار شد، اظهار داشت: نماز جمعه بزرگ‌ترین میراث بزرگ انقلاب اسلامی است و اقامه نماز جمعه و هم زاد بودن آن با انقلاب اسلامی یکی از اهداف و آرمان های بزرگی است که در صحنه عمل می‌توان از آن به عنوان شاه بیت جبهه فرهنگی انقلاب یاد کرد.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران بیش از آن که یک انقلاب سیاسی‏‎، اجتماعی و اقتصادی باشد یک انقلاب فرنگی بود و آرمان‌ها و باورهای مردم را دستخوش تغییرات قرار داد و آن را از نگاه مادی گرایانه غرب به خدا محوری تغییر رویکرد داد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قم با بیان این که ابزار به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی مردم بودند‏، افزود: هر مسئولی که می‌خواهد موقعیت خود را در همه عرصه‌ها بسنجد باید ببیند در نماز جمعه که متعلق به هیچ گروه و حزب نیست چقدر حضور فیزیکی داشته و اعضای سازمان او چقدر کارایی در هر چه با شکوه برگزار شدن نماز جمعه داشته‌اند.

نماز جمعه صندوق ذخیره نظام اسلامی است

حجت الاسلام ولدان در ادامه تصریح کرد: نماز جمعه این ظرفیت را دارد که به عنوان صندوق ذخیره نظام اسلامی از آن استفاده شود.

وی ابراز داشت: هر حرکت اجتماعی و کنش و واکنش سیاسی و دیپلماسی باید پشتوانه معنوی و مردمی داشته باشد. نماز جمعه‏، نماز عبادی و سیاسی است که صندوق ذخیره نظام اسلامی می‌باشد و می‌توان باشکوه ترین جلوه‌های فرهنگی را در نماز جمعه رصد کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم افزود: نماز جمعه کم هزینه ترین و پرفایده ترین همایش و گردهمایی هفتگی است و حج ابراهیمی سالانه یک مرتبه و حج مساکین که نماز جمعه است هر هفته برگزار می‌شود و فقط برای این دو عبادت اجتماعی حج خداوند در قرآن کریم از واژه سعی استفاده کرده است.

برگزاری نماز جمعه در 870 شهر در کشور

وی عنوان کرد: در 870 شهر کشور نماز جمعه برگزار می‌شود و بیش از 100 شهر نیز متقاضی برپایی نماز جمعه هستند.

حجت الاسلام ولدان، وحدت آفرینی را از جمله برکات نماز جمعه دانست و عنوان کرد: برائت و بیزاری از مشرکین‏ و همچنین شناخت دشمن و شگردهای دشمن ‌از برکاتی است که در نماز جمعه می‌توان آنها را شناخت.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم یادآور شد: مومن میانه رو است و انسان در نماز نیاز دارد که از افراط و تفریط به اعتدال برسد و نماز جمعه این امکان، عدالت را برقرار می‌کند.

وی با بیان این که یاد خدا انسان را طهارت روحانی می‌دهد، افزود: آشنایی با سیاست روز انسان موجب می‌شود هجمه‌ها به انسان هجوم نیاورند و فرد آگاه به زمان خویش شود و در خطبه دوم نماز جمعه این آگاهی ایجاد می‌شود.

برخی به نماز جمعه لطمه وارد می‌کنند

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم با بیان این که نماز جمعه سرمایه اصلی نظام اسلامی است، ابراز کرد: باید قدر این سرمایه را بدانیم و سرمایه سازی کنیم نه سرمایه سوزی، متاسفانه برخی خواسته و یا ناخواسته به این سرمایه بهینه انقلاب اسلامی لطمه وارد می‌کنند.

وی با بیان این که موج بیداری اسلامی از نماز جمعه آغاز شد،‌ افزود: میعادگاه راهپیمایی روز قدس، ‌نماز جمعه‌ها بود و شاه بیت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی نماز جمعه است.

حجت الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نماز جمعه در هفت نقطه استان قم برگزار می‌شود‏، اظهار کرد: از روستای شهید پرور فردو تقاضای برگزاری نماز جمعه شده بود که پس از اعمال کارشناسی در آن نماز جمعه در این منطقه نیز برپا خواهد شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم در خصوص چگونگی برپایی نماز جمعه در فردو افزود: هر مکان که نماز جمعه در آن برگزار می‌شود باید شهریت داشته باشد و حداقل نصاب جمعیت آن 6 تا هفت هزار نفر باشد اما برخی اماکن همانند فردو به دلیل داشتن بیشترین شهید انقلاب و پیک جمعیت در تابستان و روزهای جمعه ظرفیت اقامه نماز جمعه را دارد.

300 مرکز در داخل و خارج از کشور نماز جمعه قم را رصد می‌کنند

وی عنوان کرد: نماز جمعه قم برد جهانی دارد و دلیل آن مرکز تشیع و حرم اهل بیت(س) بودن است و نگاه‌های داخلی و خارجی به این شهر است به طوری که 300 مرکز صوتی، ‌تصویری، خبری و حتی جاسوسی نماز جمعه قم را رصد می‌کنند.

مصلای قدس مشکل فنی و ایمنی دارد

حجت الاسلام ولدان با اشاره به تعطیلی مصلای قدس قم تصریح کرد: برخی در گذشته شایعاتی در خصوص مصلای قدس قم مطرح کردند که فقط شایعه بود و واقعیت بیرونی نداشت‏، مصلای قدس مشکل اصول فنی و زیرساختی دارد که قرار بود یک ساله انجام شود اما متأسفانه هفت سال طول کشیده است.

مسئولان به احیای مصلای قدس قم کمک کنند

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم ادامه داد: قرار بود بودجه ایمن سازی مصلای قدس از سوی مسکن و شهرسازی قم تامین شود که صورت نگرفت، از مسئولان استانی تقاضا داریم به احیای مصلای قدس کمک کنند و حداقل از آن به عنوان قطب فرهنگی استفاده شود.

نشست هم اندیشی ائمه جمعه قم برگزار می‌شود

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هم اندیشی ائمه جمعه قم یادآور شد: هر فصل یک نشست هم اندیشی ائمه جمعه قم به میزبانی یکی از هفت شهر در قم برگزار می‌شود و شانزدهم مردادماه نشست فصل تابستان برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره‌هایی در خصوص مسائل سیاسی برای ائمه جمعه

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم افزود: همچنین دوره‌های ویژه ائمه جمعه برای دانش افزایی و مهارت افزایی و همچنین در خصوص مسائل سیاسی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برنامه‌هایی از مهد آئینه برای کودکان و همچنین نخبگان و کارشناسان و جوانان برگزار خواهد شد.

افتتاح پایگاه‌های مقاومت نماز جمعه در هفت نقطه قم

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قم ابراز داشت: به مناسبت هفتم تیرماه پایگاه‌های مقاومت نماز جمعه استان قم به نام هفت شهید محراب در هفت نقطه قم که نماز جمعه برگزار می‌شود، افتتاح شد.

وی عنوان داشت: ستادهای نماز جمعه بیشترین زحمت را می‌کشند و امروز گردان ولایی با حضور 300 نفر از برادران و خواهران بدون چشم داشت انجام می‌شود.

حجت الاسلام ولدان افزود: قم این ظرفیت را دارد که نماز جمعه آن الگو و بهینه باشد، مردم انقلابی در نماز جمعه حضور دارند و می‌توان از این فرصت استفاده کرد.