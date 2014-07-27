10 پل عابر پیاده در همدان نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در 10 سال گذشته 11 پل عابر پياده در همدان ايجاد شده است، عنوان كرد: اين در حالي است كه مقرر شده امسال 10 پل عابر پياده در همدان نصب شود.
وی راه اندازی بی آر تی در همدان را نيازمند مطالعات جامع دانست و گفت: با توجه به وضعيت خاص سيستم بيآرتي بايد براي اجراي آن در همدان مطالعات جامع تري انجام شود.
صوفي با بيان اينكه با اجراي بيآرتي، خطوط حمل و نقل عمومي شهر همدان كاملاً تغيير ميكند، افزود: در حال حاضر به دنبال نوسازي ناوگان اتوبوسراني و تعيين مسيرهاي جديد هستيم.
وي اضافه كرد: اجراي بيآرتي در همدان به دليل نوع طراحي شهري از نظر عرض كم معابر و تعداد تقاطعها و ميادين زياد زمان بر بوده و كاملاً جوابگو نيست.
40 كيلومتر از تقاطع شهر زير نظر شبكه فيبر نوري كنترل ميشود
صوفي تكميل و تجهيز شبكه انتقال اطلاعات تصاوير ترافيكي تقاطعها توسط شبكه فيبرنوري را از ديگر اقدامات بر شمرد و يادآور شد: با توجه به اهميت برقراري يك ارتباط پايدار بين مركز كنترل ترافيك و تقاطعهاي سطح شهر، كنترل تقاطعهاي شهر به وسيله فيبر نوري به مركز كنترل ترافيك شهرداري متصل ميشود.
وي گفت: با بهرهگيري از سامانههاي نظارت تصويري، تقاطعات هوشمند و ديگر سامانه تحت شبكه نسبت به تحقق سامانههاي هوشمند ترافيكي اقدام و تاكنون 19 دوربين پايش ترافيك نظارت تصويري متصل به مركز كنترل ترافيك در اين راستا نصب و راهاندازي شده و در پروژه جديد اين تعداد به 30 مورد دوربين افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه رفع معضل ترافيك شهري نيازمند ورود رسانههاي ديداري و شنيداري است، يادآور شد: ارتقا فرهنگ شهروندان مهمترين عامل در كنترل ترافيك همدان است.
صوفي افزود: با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي بسياري از مشكلات و گرههاي ترافيكي خود به خود رفع خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه روانسازي و ايمنسازي معابر از جمله اهداف مورد توجه در حوزه ترافيكي همدان است كه در قالب برنامههاي مختلفي دنبال ميشود، گفت: در حوزه مباحث ترافيكي شهرداري حرکت به سمت مهندسي ترافيك را در برنامه دارد.
عباس صوفي بيان داشت: در همدان بالا بردن فرهنگ ترافيكي امري است كه بايد بيشتر مورد توجه و تأكيد قرار گيرد كه اين مهم به تنهايي از عهده شهرداري خارج بوده و نياز به توجه بيشتر در حوزه رسانهها دارد.
وي با تاکید بر اینکه دستگاههايي كه در حوزه مسائل فرهنگي دخيل هستند باید به مباحث رفتار ترافيكي توجه ويژهاي داشته باشند، گفت: گردآوري اطلاعات، ارزيابي وضعيت موجود، مطالعات بهينهسازي سيستمهاي حمل و نقل همگاني نظير تاكسيراني، اتوبوسراني از جمله اقدامات در دست بررسي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري است
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