افغانستان محور مذاکرات دیپلمات های چین و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، "سان یوکسی" نماینده ویژه چین در امور افغانستان در دیدار با "احمد چوهدری" وزیر امور خارجه پاکستان به بررسی نقش اسلام آباد در زمینه مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان پرداخت.

نماینده ویژه چین در امور افغانستان با اشاره به منافع مشترک و اهداف دو کشور در قبال افغانستان تاکید کرد چین و پاکستان در پی دستیابی به راه حل مسالمت آمیز در این کشور هستند.

وزیر امور خارجه پاکستان بر منافع مشترک پاکستان و چین در قبال افغانستان و همچنین حمایت بین‌ المللی از این کشور برای گذر مسالمت‌ آمیز و دموکراتیک قدرت در افغانستان تاکید کرد.

احمد چوهدری نیز برقراری صلح و ثبات در افغانستان را منوط بر ادامه حمایت و کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور توصیف کرد.

سان یوکسی نیز پاکستان را از جمله دوستان نزدیک چین برشمرد و با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه حل مشکلات جهانی به ویژه چالشهای کنونی در افغانستان بر لزوم همکاری بیشتر پاکستان برای نابودی تروریسم جهانی تاکید کرد.

سان یوکسی سفیر سابق چین در افغانستان و هند که به عنوان نماینده ویژه چین در افغانستان انتخاب شده است، از سفر خود به آمریکا، روسیه، هند و ایران برای گفتگو درباره افغانستان خبر داد.

سان یوکسی گفت حمایت و کمک مستمر از بازسازی و رشد اقتصادی افغانستان می تواند تقویت کننده تلاشها برای صلح و ثبات در این کشور باشد.

نماینده پاکستان نیز در این مذاکرات بر تعهدات خود برای همکاری نزدیک با چین به منظور برگزاری کنفرانسی در سطح وزرا تاکید کرد.