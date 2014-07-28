  1. بین الملل
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

ژاپن با وجود مخالفت هلند خواستار تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای مالزی شد

تاکید ژاپن بر لزوم تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای مالزی و مخالفت هلند با اعزام هیئت بین المللی به محل سقوط هواپیما از جمله اخبار مرتبط با این سانحه هوایی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، "یوشیهیده سوگا" سخنگوی ارشد دولت ژاپن امروز دوشنبه در دیدار با " جان بیرد" وزیر خارجه کانادا در دفتر نخست وزیری ژاپن در توکیو با تاکید بر لزوم تحقیق کشورهای گروه هفت از جمله انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا درباره سرنگونی هواپیمای مالزی بر فراز شرق اوکراین تلاش مشترک هفت کشور صنعتی جهان را برای حل این مشکل ضروری خواند.

خبر دیگر اینکه همزمان با افزایش تنش ها در شرق اوکراین و درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در این منطقه، مارک روته نخست‌ وزیر هلند پس از برگزاری نشست کابینه مخالفت خود را با اعزام یک هیئت مسلح بین المللی به محل سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین برای حفاظت از محل سقوط هواپیما اعلام کرد.

در همین رابطه شینهوا از تصمیم هلند، استرالیا و مالزی برای بررسی یک عملیات مشترک به منظور تضمین امنیت محل سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین خبر داد.

