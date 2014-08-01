زمان مراسم تشییع و ختم مرحوم حسین معدنی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مراسم تشییع پیکر حسین معدنی مربی تیم ملی والیبال کشورمان ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه در خانه والیبال تهران برگزار می شود و این چهره ماندگار والیبال ایران آخرین وداع خود را با والیبال در خانه والیبال تهران برگزار خواهد کرد. مراسم خاکسپاری آن مرحوم نیز در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) برگزار می شود.

همچنین مراسم ختم مرحوم حسین معدنی دوشنبه ساعت 14 لغایت 15:30 در مسجد جامع شهرک غرب واقع در میدان صنعت، بلوار فرخزادی، روبروی میلاد نور، مسجد شهرک قدس (غرب) برگزار خواهد شد.



