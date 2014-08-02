به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته پیش با برگزاری 8 دیدار به پایان رسید، هفتهای که با شکست قهرمان و توقف تیمهای دوم و سوم لیگ سیزدهم همراه بود.
در نخستین دیدار این هفته، فولاد خوزستان در زمین تراکتورسازی تبریز شکست خورد تا نخستین ناکام لیگ چهاردهم لقب بگیرد. فرصت طلبی ادینیو یکی از عوامل اصلی شکست فولاد در این بازی بود، تیمی که لیگ سیزدهم را با قهرمانی به پایان رساند.
استقلال هم یکی از تیمهای برتر روز نخست بود. شاگردان قلعهنویی که سریعترین گل هفته را دریافت کردند، در نیمه دوم با درخشش خسرو حیدری و جاسم کرار، گل عقب افتاده را جبران کردند و نخستین پیروزی خود را در فصل جاری جشن گرفتند. شاگردان استیلی هم عملکرد خوبی داشتند اما مغلوب انگیزه و تجربه استقلالیها شدند.
صبای قم هم دیگر تیم پیروز اولین روز لیگ چهاردهم بود. آنها که تا دقیقه 86 برابر ذوبآهن در خانه متوقف شده بودند، با گل آمبونو آچیله به 3 امتیاز مهم این دیدار دست یافتند. نماینده اصفهان هم در نخستین تجربه سرمربیگری یحیی گلمحمدی، با شکست به شهرش بازگشت.
اما در روز دوم لیگ چهاردهم، سایپا در خانه برابر تیم تازه وارد نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت داد تا بزرگترین میزبان ناکام هفته لقب بگیرد. پدیده مشهد دیگر تازه وارد لیگ، در خانه برابر ملوان به تساوی بدون گل دست یافت تا نخستین امتیازش در لیگ فصل جاری را کسب کند.
در اصفهان، سپاهان لیگ را با پیروزی شیرین 2 بر صفر مقابل پیکان آغاز کرد تا به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتورسازی، استقلال و صبای قم، صدرنشین لیگ شود. پیکان تازه وارد با ستارههایش نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد و در نهایت لیگ را با قعرنشینی شروع کرد.
صنعتی خوزستان هم در خانه شکست را با گل دقایق پایانی سیفالهی با تساوی عوض کرد. گل گسترش فولاد هم توسط بازیکنان صنعتی به ثمر رسیده بود. هرچند شاگردان مهدی تارتار در ثانیههای پایانی 2 امتیاز مهم را از دست دادند اما کسب امتیاز در اهواز هم نتیجه بدی برای آنها نبود.
در یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته هم، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برابر تیم نفت تهران صف آرایی کرد، تیمهایی که فصل گذشته عناوین دوم و سوم لیگ را بدست آورده بودند. تیم علی دایی خیلی زود با ضربه ایستگاهی پیام صادقیان به گل برتری خود دست یافت اما غلامرضا رضایی مهاجم پیشین پرسپولیس، در دقیقه 27 دروازه سرخپوشان پایتخت را باز کرد.
در نهایت این مسابقه مهم، با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید تا تیم علی دایی یک امتیاز مهم را در خانه از دست بدهد. البته این تساوی در مسابقهای که دو بازیکن اخراجی داشت، به ضرر هر دو تیم بود، هرچند یک امتیاز برای نفت بهتر از شکستش در این مسابقه بود.
نتایج کامل دیدارهای هفته نخست از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* تراکتورسازی تبریز 2 - فولاد خوزستان یک
گلها: سامان نریمان جهان (31) و لوسیانو ادینیو (82) برای تراکتورسازی تبریز - مساریچ (74) برای فولاد
* صبای قم 2 - ذوبآهن اصفهان یک
گلها: ایوب کلانتری (63- پنالتی) و آمبونو آچیله (86) برای صبای قم - مرتضی تبریزی (72) برای ذوبآهن
* راهآهن تهران یک - استقلال تهران 2
گلها: رامین رضائیان (3) برای راهآهن - کرار جاسم (56) و محمد قاضی (74) برای استقلال
* پدیده مشهد صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* سپاهان اصفهان 2 - پیکان تهران صفر
گلها: وریا غفوری (20) و جواهیر سوکای (79) برای سپاهان
* سایپا البرز صفر - نفت مسجدسلیمان صفر
* صنعتی خوزستان یک - گسترش فولاد تبریز یک
گلها: روحالله سیفالهی (90) برای صنعتی خوزستان - رضا کاردوست (47- گل به خودی) برای گسترش فولاد
* پرسپولیس تهران یک - نفت تهران یک
گلها: پیام صادقیان (11) برای پرسپولیس - غلامرضا رضایی (27) برای نفت تهران
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|سپاهان اصفهان
|1
|1
|-
|-
|2
|-
|2
|3
|2
|استقلال تهران
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|1
|3
|3
|تراکتورسازی تبریز
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|1
|3
|4
|صبای قم
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|1
|3
|5
|نفت تهران
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|6
|پرسپولیس تهران
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|7
|گسترش فولادتبریز
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|8
|صنعتی خوزستان
|1
|-
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|9
|سایپا البرز
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|10
|نفت مسجدسلیمان
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|11
|پدیده مشهد
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|12
|ملوان بندرانزلی
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|13
|فولاد خوزستان
|1
|-
|-
|1
|1
|2
|1-
|-
|14
|ذوبآهن اصفهان
|1
|-
|-
|1
|1
|2
|1-
|-
|15
|راهآهن تهران
|1
|-
|-
|1
|1
|2
|1-
|-
|16
|پیکان تهران
|1
|-
|-
|1
|-
|2
|2-
|-
برنامه هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 16/05/93
* نفت تهران - راهآهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه تختی تهران
* گسترش فولاد تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 19:30، ورزشگاه غدیر اهواز
* پیکان تهران - سایپا البرز، ساعت 19:30، ورزشگاه دستگری تهران
جمعه - 17/05/93
* ملوان بندرانزلی - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوبآهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:25، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آزادی
* نفت مسجدسلیمان - پدیده ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
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