شکست قهرمان لیگ برابر قهرمان جام حذفی/ ادینیو به داد تراکتور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از امروز پنجشنبه و با دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و تراکتورسازی از ساعت 17:30 در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه 2 بر یک به سود تراکتورسازی به اتمام رسید. سامان نریمان جهان (دقیقه 31) و لوسیانو ادینییو (دقیقه 82) برای تراکتورسازی و مساریچ در دقیقه 74 برای فولاد گلزنی کردند.

این مسابقه که جدال تیم‌های قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی در فصل گذشته بود و به نوعی دیدار سوپر جام محسوب می‌شد، تحت تاثیر غیبت چند بازیکن تیم فولاد به خاطر کارت‌های نامعتبر خدمت قرار داشت و بازیکنانی مثل بختیار رحمانی و شهاب کرمی نتوانستند فولادی‌ها را همراهی کنند. البته به نظر می‌رسد مشکل ساسان انصاری حل شده چرا که این بازیکن در فهرست فولاد قرار داشت.

تیم فولاد در نیمه نخست تا حدی ناهماهنگ نشان داد و پاس‌های بازیکنان این تیم برای چندین مرتبه به تراکتورسازی رسید. برنامه اصلی فولاد در نیمه نخست روی پاس‌های پشت دفاع تیم حریف متمرکز بود ولی بازیکنان تراکتورسازی با خنثی کردن این برنامه فشار زیادی روی دروازه فولاد آورده و موفق شدند در دقیقه 31 و توسط سامان نریمان‌جهان گل اول بازی را به ثمر برسانند تا بازی در این نیمه با همین تک گل به پایان برسد. نریمان‌جهان با این گل، عنوان اولین گلزن لیگ چهاردهم را از آن خود کرد.

در نیمه دوم هرچند بازیکنان فولاد فشار حملاتشان را بیشتر کردند، اما رسول خطیبی با وارد کردن ادینییو به ترکیب تیم نشان داد که قصد عقب نشینی نداشته و می‌خواهد تعداد گل‌های تیمش را بیشتر کند. با وجود این تیم فولاد در دقیقه 74 موفق شد اشتباه حامد لک، دروازه‌بان تراکتورسازی به گل مساوی برسد. خروج اشتباه لک باعث شد تا "مساریچ" مدافع پیش تاخته فولاد گل مساوی را به ثمر برساند.

تراکتورسازی که سه امتیاز بازی را در خانه خود از دست رفته می‌دید دامنه حملات خود را افزایش داد. شوت احمد کامدار در دقیقه 80 با فاصله کمی از کنار دروازه فولاد کنار رفت. در نهایت این حملات به نتیجه رسید و لوسیانو ادینییو که در نیمه دوم وارد زمین شده بود توانست در دقیقه 82 گل دوم تراکتورسازی را بزند و این تیم را یکبار دیگر از حریفش پیش بیندازد.

فرصت باقی مانده برای فولاد آنقدر نبود که بازیکنان این تیم بتوانند مجددا نتیجه بازی را تغییر دهند. حملات کم اثر فولادی‌ها در اواخر مسابقه نتیجه‌ای نداشت تا بازی با همان نتیجه 2 بر یک به سود تراکتورسازی به اتمام برسد.

تراکتورسازی قهرمان سال گذشته جام حذفی که در این بازی میزبان فولادخوزستان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر بود، با این برتری، نخستین تیم پیروز لیگ چهاردهم لقب گرفت و به نوعی فاتح دیدار سوپر لیگ فوتبال ایران شد.

روز نخست از هفته اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* راه‌آهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه تختی تهران

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:40، ورزشگاه یادگار امام قم

- برنامه ادامه دیدارهای هفته اول چهاردهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 10/05/93

* پدیده مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت، ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن مشهد

* سایپا البرز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - پیکان تهران، ساعت 19:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صنعتی خوزستان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه غدیر اهواز

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران