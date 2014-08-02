به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسنزاده در خصوص آغاز لیگ چهاردهم، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: آئیننامهای که مجمع فدراسیون فوتبال تصویب کرده، از نهم مردادماه قابل اجرا است. نسبت به آئیننامه قبلی بسیار سختتر بوده و عزیزانی که در فوتبال حرفهای فعالیت میکنند، باید تمامی قوانین مربوط به این آئیننامه مخصوصا ماده 67 که درباره اعتراض به داوری است، را رعایت کنند.
وی افزود: اگر اتفاقی در هفته اول رقابتهای لیگ برتر افتاده باشد و یا تیمها اعتراضی علیه داوری بازی داشته باشند، مطمئنا طبق قانون موجود، به زودی در خصوص آنها تصمیم میگیریم. امیدواریم در هفتههای آتی شاهد این رفتارها نباشیم.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین اضافه کرد: هنوز گزارش رسمی بازیها به دستمان نرسیده و بیشک اگر موردی مطرح شود، طبق قوانین جدید سختگیرانه عمل میکنیم. تیمها و اعضای باشگاهها باید تابع قوانین باشند.
وی ادامه داد: از مدیران، بازیکنان، سرپرستان و کادر باشگاهها میخواهم آئیننامه را به خوبی مطالعه کنند و از قوانین جدیدی که مطرح شده اطلاع کامل داشته باشند. ضمن اینکه این قوانین برای تمامی تیمهای لیگ برتری، دسته یک، دسته دوم، دسته سوم، فوتسال، فوتبال ساحلی آقایان و بانوان یکسان است. باز هم تاکید میکنم باید تمامی موارد از سوی باشگاهها رعایت شود.
حسنزاده در پایان گفت: با توجه به اینکه برخی اوقات امکان پاسخگویی به رسانهها نیست و از آنجائیکه رسمیترین منبع خبری فدراسیون فوتبال، سایت رسمی این فدراسیون است، از عزیزان رسانه تقاضا داریم هرگونه مطلبی را در خصوص کمیته انضباطی میخواهند با روابط عمومی مطرح و در کمترین فاصله این کمیته پاسخ رسانهها را خواهد داد.
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