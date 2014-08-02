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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۶

پس از تساوی برابر نفت رقم خورد؛

برتری پرگل ذخیره‌های پرسپولیس در دیداری تدارکاتی

برتری پرگل ذخیره‌های پرسپولیس در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی برابر تیم ایران مبدل به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین پرسپولیس پس از تساوی برابر نفت تهران در هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، از ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز شنبه در مجموعه ورزشی درفشی‌فر تهران آغاز شد.

در این تمرین بازیکنانی که به عنوان بازیکن جانشین برابر نفت به میدان رفتند و یا فرصت حضور در آن بازی را بدست نیاوردند، در دیداری تدارکاتی برابر تیم ایران مبدل به میدان رفتند که این بازی در نهایت با برتری 7 بر یک سرخپوشان به پایان رسید.

در نیمه نخست این مسابقه نیلسون، نوید صبوری، میثم حسینی، حسین ماهینی، فرشاد قاسمی، افشین اسماعیل‌زاده، احمد نوراللهی، امید عالیشاه، محمد نوری، هادی نوروزی و مهدی طارمی به میدان رفتند و در نیمه دوم میلاد کمندانی، علی آستانی، سیدمهدی فاطمی و یک بازیکن تستی جای مهدی طارمی، محمد نوری، امید عالیشاه و هادی نوروزی به میدان رفتند.

محمد نوری 2 گل (یک گل از روی نقطه پنالتی)، افشین اسماعیل‌زاده 2 گل (یک گل از روی نقطه پنالتی)، بازیکن تستی (2 گل)، مهدی طارمی و میلاد کمندانی گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساندند.

کد مطلب 2341496

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