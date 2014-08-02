به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین پرسپولیس پس از تساوی برابر نفت تهران در هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، از ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز شنبه در مجموعه ورزشی درفشی‌فر تهران آغاز شد.

در این تمرین بازیکنانی که به عنوان بازیکن جانشین برابر نفت به میدان رفتند و یا فرصت حضور در آن بازی را بدست نیاوردند، در دیداری تدارکاتی برابر تیم ایران مبدل به میدان رفتند که این بازی در نهایت با برتری 7 بر یک سرخپوشان به پایان رسید.

در نیمه نخست این مسابقه نیلسون، نوید صبوری، میثم حسینی، حسین ماهینی، فرشاد قاسمی، افشین اسماعیل‌زاده، احمد نوراللهی، امید عالیشاه، محمد نوری، هادی نوروزی و مهدی طارمی به میدان رفتند و در نیمه دوم میلاد کمندانی، علی آستانی، سیدمهدی فاطمی و یک بازیکن تستی جای مهدی طارمی، محمد نوری، امید عالیشاه و هادی نوروزی به میدان رفتند.

محمد نوری 2 گل (یک گل از روی نقطه پنالتی)، افشین اسماعیل‌زاده 2 گل (یک گل از روی نقطه پنالتی)، بازیکن تستی (2 گل)، مهدی طارمی و میلاد کمندانی گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساندند.