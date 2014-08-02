  1. دين، حوزه، انديشه
۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

مجموعه هشت جلدی «جهان اسلام» رونمایی می شود

مجموعه هشت جلدی «جهان اسلام» رونمایی می شود

مجموعه هشت جلدی کتابهای «جهان اسلام» تالیف سرلشکر سید یحیی (رحيم) صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا که توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است، فردا 12 مرداد رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه هشت جلدی کتابهای «جهان اسلام» تألیف سرلشکر سید یحیی(رحيم) صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، که به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است، صبح فردا 12 مرداد با حضور سفراي 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جمعی از شخصیتهای برجسته کشوری و علمی برگزار می‌شود

در این مراسم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سرلشکر سيد يحيي (رحيم) صفوی سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم فردا یکشنبه 12 مرداد ساعت 8 و 30 دقیقه صبح در مرکز پژوهشهای بین‌المللی وزارت امور خارجه، سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی، سالن البرز واقع در نیاوران،خیابان شهید باهنر برگزار می شود.

کد مطلب 2341640

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