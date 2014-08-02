مجموعه هشت جلدی «جهان اسلام» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از مجموعه هشت جلدی کتابهای «جهان اسلام» تألیف سرلشکر سید یحیی(رحيم) صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، که به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است، صبح فردا 12 مرداد با حضور سفراي 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جمعی از شخصیتهای برجسته کشوری و علمی برگزار می‌شود.



در این مراسم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سرلشکر سيد يحيي (رحيم) صفوی سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم فردا یکشنبه 12 مرداد ساعت 8 و 30 دقیقه صبح در مرکز پژوهشهای بین‌المللی وزارت امور خارجه، سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی، سالن البرز واقع در نیاوران،خیابان شهید باهنر برگزار می شود.