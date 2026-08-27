به گزارش خبرنگار مهرمهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به همراه حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران عصر پنجشنبه در جریان سفر به غرب استان از زمین فوتبال در دست احداث مرزن‌آباد بازدید کردند و روند اجرای این طرح را مورد ارزیابی قرار دادند.

بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی در استان، اظهار کرد: ارتقای زیرساخت‌های ورزشی با استفاده از ظرفیت فدراسیون‌های ورزشی و همراهی نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود تا سرانه ورزشی استان افزایش یابد.

وی ورزش را یکی از ابزارهای مؤثر و کم‌هزینه برای ارتقای سلامت جسم و روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به تقویت نشاط اجتماعی، همبستگی و انسجام جامعه کمک کند.

در ادامه این سفر، رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با حضور در مجموعه ورزشی شهدای کلاردشت، وضعیت زمین فوتبال و مشکلات موجود در این مجموعه را بررسی کردند و درباره راهکارهای توسعه امکانات فوتبال این شهرستان به گفت‌وگو پرداختند.

مسئولان پس از بازدید از مجموعه ورزشی شهدای کلاردشت، در فرمانداری این شهرستان نیز در نشست تخصصی توسعه ورزش حضور یافتند. در این نشست، مسائل مربوط به زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از رشته‌های مختلف و برنامه‌های توسعه فوتبال کلاردشت مورد بررسی قرار گرفت و درباره رفع برخی مشکلات تصمیماتی اتخاذ شد.

پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، وکیلی فرماندار کلاردشت، درزی خلردی رئیس هیئت فوتبال مازندران و جمعی از مسئولان اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز در این بازدیدها و نشست حضور داشتند.