وعده تعطیلی سیرک قشم/ ارائه راهکارهای بهبود شرایط دریاچه چیتگر

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

انبار کردن 30 شیر آفریقایی درقفسی تنگ در سیرک قشم

هفته گذشته با انتشار تصاویری دردناک از آزار حیوانات در سیرک قشم آغاز شد، این تصاویرکه در نگاه اول به نظر می رسید چیدمانی هنری از مجسمه ها و یا محصول فتوشاپ و نقاشی و مونتاژ است قفسی تنگ بود که در آن 30 قلاده شیر آفریقایی انبارشده بودند.با نمایان شدن شرایط وحشتناک نگهداری شیرهای آفریقایی در سیرکی در جزیره قشم خبرگزاری مهر از 14 تن از مراجع ، آیات عظام و اساتید حوزه علمیه در خصوص حیوان آزاری استفتا کرد که از نظر همه این علما آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و از فعالیت اماکنی که به آزار واذیت حیوانات می پردازند باید جلوگیری شود.

آزار و اذیت حیوانات از نظر شرعی حرام است

با استناد به حقایق پنهان سیرک ها و رفتار های ناجوانمردانه بسیاری از سیرک گردانان با حیات وحش و آزار و اذیت حیوانات و همچنین بر اساس اعتراض ها و واکنش های بسیاری از فعالان و حامیان حیات وحش و واکنش تعداد زیادی از هموطنان در سراسر کشور هفته گذشته از 14 تن از آیات عظام، مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه حکم تربیت ناجوانمردانه حیوانات در شرایط آزارانده و منکر بودن چنین رفتاری مورد پرسش قرار گرفت که پاسخ های دریافتی حاکی از آن است از آزار و اذیت حیوانات از نظر شرعی حرام است.

توقف فعالیت تمام سیرکهای کشور ظرف 5 سال آینده/ سیرک قشم بزودی تعطیل می شود

در پی این حکم روز جمعه هفته گذشته معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست اعلام کرد: سیرک های کشور اگر امروز تعطیل نشوند ظرف 5 سال آینده به طور قطع فعالیتشان متوقف می شود.

افشین کرمی با اشاره به اخباری مبنی بر فعالیت غیرمجاز و غیراخلاقی برخی از سیرک های کشور نظیر سیرک حیوانات قشم که چندی پیش اخبار آن در خبرگزاری مهر منتشر شد،گفت: سازمان محیط زیست به طور قطع با چنین رفتارهای غیراخلاقی در مورد حیات وحش برخورد می کند و با بررسی های صورت گرفته به دنبال متوقف کردن فعالیت سیرک قشم به زودی خواهیم بود.

فعالیت باغ وحش بابلسر متوقف شد/ شرایط بد نگهداری حیوانات دلیل تعطیلی

در این روز همچنین رئیس اداره حقوقی محیط زیست مازندران گفت: فعالیت باغ وحش بابلسر به دلیل شرایط بد نگهداری حیوانات پنجشنبه هفته گذشته از سوی دادستان شهرستان متوقف شد.

طاهره فضیلت افرود: مجوز این باغ وحش که سه ساله بود از پایان سال 1388 منقضی شده بود و دیگر مجوزی برای فعالیت آن از سوی سازمان محیط زیست صادر نشده بود.

به گفته وی، اما در این سالها مجوزهای محدودی برای واردات و صادرات پرندگان و نه دیگر حیوانات از سوی سازمان محیط زیست صادر شده بود.

رئیس اداره حقوقی محیط زیست مازندران اظهار داشت: در این سالها این باغ وحش به صورت غیر مجاز فعالیت می کرد و در بررسی محیط زیست مشخص شد که شرایط نگهداری حیوانات در آن مناسب نیست و فضای زندگی بسیاری از گونه های حیات وحش در آن بسیار بد است.

فضیلت تصریح کرد: در طی رسیدگی های سازمان محیط زیست و درخواست محیط زیست از دادستان شهرستان پنجشنبه هفته گذشته حکم توقف ادامه فعالیت این باغ وحش صادر شد که قرار است مدیر این باغ وحش مدارکی را برای دفاع خود ارائه دهد که هنوز ارائه نشده است.

اعلام آمادگی سازمان محیط زیست برای نقل و انتقالات حیات وحش باغ وحش بابلسر

در اولین روز از هفته جاری معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست از اعلام آمادگی این سازمان برای نقل و انتقالات حیوانات باغ وحش بابلسر خبر داد.

افشین کرمی با بیان این مطلب افزود: با توجه به حکمی که دادستان شهرستان بابلسر برای توقف فعالیت باغ وحش این شهرستان صادر کرده است هر چه سریعتر باید نسبت به نقل و انتقال حیوانات باغ وحش اقدام شود.

مرگ بدون درد ماده خرس با 100 گلوله در بدن

در این روز مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش کشور گفت: تأیید وجود 100 گلوله در بدن ماده خرسی که 3 روز قبل با وضعیت بد جسمانی در اسلام آباد غرب کرمانشاه پیدا شد مرگ بدون درد را برای پایان زندگی اش رقم زد.

کیوان هوشمند با بیان این مطلب افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته، چوپانان حاضر در مناطق جنگلی حوزه اسلام آباد غرب طی تماس تلفنی با اداره محیط زیست این شهرستان اعلام کردند که یک خرس را درحالیکه شرایط مناسبی نداشته است مشاهده کرده اند.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: خرس مذکور یک خرس قهوه ای ماده و جوان بود که به دلیلی نامعلومی دچار ضعف شدید جسمانی، حالت گیجی و ضایعه در دست راست خود بود و دائم به دور خود می چرخید.

وی افزود: در ابتدا بر اساس شواهد موجود به نظر می رسید علت مشکلات جسمی این خرس خوردن قارچ سمی و یا مارگزیدگی باشد، البته احتمال استفاده از لاشه آغشته به سم و یا برخورد جسم سخت به سر حیوان نیز وجود داشت اما به منظور تشخیص ضایعه و انجام درمان لازم خرس مذکور از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه به دانشکده دامپزشکی این شهر منتقل شده است.

هوشمند با بیان اینکه پس از انجام سی تی اسکن در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تیم دامپزشکی با صحنه دردناک و شگفت انگیزی مواجه شدند اظهار داشت: وجود بیش از 100 عدد ساچمه اسلحه شکاری در اندام فوقانی بدن خرس از جمله سر، گردن، دستها و قفسه سینه گویای این بود که چندین گلوله اسلحه شکاری ساچمه زنی از فاصله بسیار نزدیک به سمت سر حیوان شلیک شده است.

به گفته وی، نهایتا با تشخیص تیم دامپزشکی، به دلیل ضایعات برگشت ناپذیر و به جهت کاهش درد و رنج حیوان، با تزریق دارو به روش مرگ بدون درد به زندگی ماده خرس قهوه ای پایان داده شد.

ایران پاساژ پرندگان مهاجر/ عبور سالانه 5 میلیون پرنده مهاجر از کشور

روز شنبه همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، مشاور رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه ایران پاساژ یا عبورگاه پرندگان مهاجر است گفت: سالانه حدود 5 ملیون پرنده مهاجر از کشورمان عبور می کنند.

دکتر اسماعیل کهرم با بیان این تعداد پرندگان مهاجر در کل جهان حدود 5 میلیارد قطعه برآورد شده است، افزود: البته این آمار مربوط به 10 سال پیش است و در آماربرداری که در این خصوص 3 تا 5 سال گذشته توسط جمعیت سلطنتی حمایت از پرندگان مهاجر انگلستان انجام شد کاهش 5 میلیاردی تعداد پرندگان مهاجر در کل جهان اعلام شد.

به گفته وی در حال حاضر برآورد می شود حدود 45 میلیارد پرنده مهاجر در سراسر جهان وجود داشته باشد که متاسفانه این تعداد نیز در حال کاهش است.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست از بین رفتن زیستگاهها و شکار پرندگان توسط کشورهای گذرگاه پرندگان مهاجر را مهمترین عامل کاهش این تعداد عنوان کرد.

کاشت نیزار برای کنترل بوی بد و حشرات دریاچه چیتگر / راه اندازی تصفیه خانه ورودی به دریاچه ظرف 8 ماه آینده

روز یکشنبه معاون زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست کاشت نیزارها برای هوادهی و کنترل جمعیت و حشرات را مهمترین راهکار بهبود وضعیت دریاچه چیتگر عنوان کرد و گفت: ظرف 8 ماه آینده تصفیه خانه ورودی به دریاچه راه اندازی می شود.

مسعود باقرزاده کریمی با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته با مجریان دریاچه چیتگر شامل معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهرداری منطقه 22، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری جلسه ای داشتیم که در این جلسه چالش های دریاچه چیتگر بررسی شد.

به گفته وی، مهمترین چالشهای این دریاچه در حال حاضر بوی بد، وجود حشرات از جمله پشه و افزایش ماهی قرمز در این دریاچه است که برای هر یک راهکارهای مکانیکی و بیولوژیکی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی و تدوین شد.

معاون زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست اظهار داشت: مهمترین راهکاری که در حال حاضر برای رفع مشکل بوی بد دریاچه پیشنهاد شد هوادهی در دریاچه است چرا که به نظر می رسد بوی بد دریاچه به دلیل کمبود اکسیژن ناشی از غنی شدن آب از موادی همچون نیتریت و آلودگی است.

کریمی تصریح کرد: روش های مختلفی برای هوادهی در دریاچه وجود دارد که یکی از مهمترین این روشها استفاده از موتورجت ها و فواره هاست تا از این طریق آب درون دریاچه به حرکت و تلاطم وا داشته شود.

غیرممکن بودن کاشت نیزار در دریاچه چیتگر

اما روز بعد یعنی دوشنبه این هفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات با غیر ممکن خواندن کاشت نیزار در دریاچه چیتگر گفت: وارد کردن ماهی کپور و ماهی گامبوزیا به داخل دریاچه تنها راه حل مبارزه با بوی بد و کنترل پشه های دریاچه چیتگر است.

دکتر محمدرضا فاطمی در واکنش به راهکاری که سازمان محیط زیست برای بهبود بوی بد و حشرات دریاچه چیتگر ارائه داده، افزود: از آنجایی که بستر دریاچه چیتگر از مواد مصنوعی مانند بتن، سیمان و پلاستیک است امکان کاشتن نی و نیزار در آن وجود ندارد بنابراین ارائه چنین راهکارهایی بدون مطالعه و غیر عملی است.

به گفته وی، متاسفانه در ایران ما عادت داریم که طرحی را انجام می دهیم سپس به فکر مشکلات آن افتاده و راهکارهای بدتر ارائه می دهیم.

فاطمی اظهار داشت: در خصوص مسائل فنی دریاچه چیتگر مطالعات و کار زیادی شده ولی از نظر اکولوژیکی روی این دریاچه هیچ مطالعه ای صورت نگرفته و از آثار و عواقب زیست محیطی آن در نظر گرفته نشده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به طور کلی زمانی که آب در یک جا جمع می شود میکروارگانیسم ها و سیتوپلانکتون در آن تجمع می یابند. همچنین موجودات کفزی در بستر آب راکد و جلبک هاروی آن بوجود می آیند.

امضا تفاهم نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

روز سه شنبه تفاهم نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور معصومه ابتکار و مسعود سلطانی فر معاونین رئیس جمهور امضا شد.

این تفاهم نامه در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی، همچنین تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و به منظور توسعه طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت های کشور در حوزه گردشگری و محیط زیست امضا شد.

تفاهم نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 7 ماده با اعتبار 5 سال امضا شد.

اطمینان از مخرب نبودن گرشگری برای محیط زیست ضروری است

رییس سازمان محیط زیست اطمینان از مخرب نبودن فرایند گردشگری از ابتدا تا انتها برای محیط زیست را ضروری دانست.

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: با امضای این تفاهمنامه می‌توانیم گام‌های اجرایی خوبی با استفاده از ظرفیت‌های این صنعت برداریم. گردشگری در جهان بازار بزرگی را اشغال کرده و از جهات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه جنگل‌های هیرکانی و ارسباران جزو 10 منطقه ویژه تنوع زیستی در جهان‌اند، ادامه داد: یقینا کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی تنوع اقلیمی بالایی دارد و مزیت‌های خدادادی در این زمینه دارد.

ابتکار در رابطه با آسیب‌هایی که گردشگری می‌تواند به منابع طبیعی وارد کند، گفت: یکی از آسیب‌های عیان گردشگران در استان‌های مازندران و گیلان پراکندگی زباله است.

وی با تاکید بر اینکه بعد اصلی حفاظت اقدامات پیشگیرانه است، گفت: باید مطمئن شویم که فرآیند گردشگری که ترویج می‌دهیم، از ابتدا تا انتها مخرب محیط زیست نباشد.

برای فاضلاب شهری و صنعتی رهاشده در جنوب شهر چاره اندیشی شود/بهداشت و سلامت شهروندان در خطر است

روز چهارشنبه رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از رهاسازی 2 میلیون مترمکعب فاضلاب شهری و فاضلاب 17 هزار واحد صنعتی در جنوب شهر تهران خبر داد.

دکترعلی محمد شاعری با اشاره به 683 تن پسماند صنعتی و 7 هزار تن پسماند خانگی شهر تهران تصریح کرد: این پسماندها توسط شهرداری تهران به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند که جای خوشحالی است که پایان دفع غیربهداشتی این زباله ها را در سال 91 در سطح شهر تهران داشته ایم.

وی رویکرد شهرداری تهران را استفاده از نیروگاه های زباله سوز عنوان کرد و در این باره گفت: در خصوص این نیروگاه های زباله سوز باید مدیریت پایدار پسماند در سطح شهر تهران اقدامات لازم را به انجام رساند. ضمن اینکه پسماندها بخشی از انرژی نیروگاه های زباله سوز را نیز تولید می کند.

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهران بخشی از برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران را تامین 2مگاوات برق پایتخت خواند و در این باره تصریح کرد: تا پایان برنامه پنج ساله دوم شهرداری شبکه برق تهران از نیروگاه های زباله سوز بهره خواهند برد.

شاعری با اشاره به دو میلیون مترمکعب فاضلاب که در جنوب شهر تهران رهاسازی می شود، افزود: سازمان آب و فاضلاب در کوتاه ترین زمان ممکن باید این موضوع را حل کند تا تمدید منابع آب تهران و آب خام شهری ایجاد شود.

وی بیش از 17 هزار واحد صنعتی را که فاضلاب خود را رها سازی می کنند از جمله خطرات پایتخت خواند و خاطر نشان کرد: این فاضلاب ها در معابر و اراضی کشاورزی رها می شود که در این باره باید سازمان محیط زیست و وزارت صنایع برخورد جدی را لحاظ کند.

