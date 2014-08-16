حسین هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در پایتخت مراکز تفریحی و گردشگری محدودی داریم گفت: باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی این فضاها را ساماندهی کنیم، درحال حاضر چندین بخش خصوصی وارد این حوزه شدند البته ما مانند گذشته زمین ها را واگذار نمی کنیم بلکه اجازه بهره برداری می دهیم و اختیارات کامل برای استفاده از زمین نیز داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در گذشته زمین برای ایجاد فضاهای تفریحی به سرمایه گذار داده می شد اما با تغییر مدیریت زمین ها تغییر کاربری پیدا می کرد و یا تقسیم و یا واگذار می شد گفت: ما برای اینکه مشکلات گذشته ایجاد نشود تا زمانیکه سرمایه گذار تا 50 درصد کارش پیشرفت نکند زمین را واگذار نمی کنیم زیرا قصد تکرار تجربه تلخ گذشته را نداریم.

استاندار تهران با اشاره به آنکه در اطراف تهران چند نقطه برای مراکز تفریحی جانمایی شده است اضافه کرد: برآورد هزینه برای این پروژه ها از 600 میلیارد تا هزار و 200 میلیارد تومان است.

به گفته وی، سرمایه گذار باید تمام داده خود را تا فاز اول هزینه کند و در فازهای بعد پروژه به دنبال گرفتن وام باشد زیرا تجربه به ما ثابت کرده بسیاری از سرمایه گذاران در مرحله وام پروژه را رها می کنند.

هاشمی وعده داد تا دو سال و نیم آینده دو مرکز گردشگری و تفریحی در شهر تهران ایجاد شود که شامل مراکز تفریحی،شهربازی،سینما مرکز خرید، رستورانهای زنجیره ای است.

استاندار تهران گفت: برای تهران چهار مرکز تفریحی بزرگ پیش بینی شده که به تدریج برنامه ریزی برای احداث آن انجام می شود.

