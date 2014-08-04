تمرينات مشترك با بزرگسالان بسيار سازنده بود/ نياز به حمايت داريم

پرويز عالي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: آخرين اردوي آماده سازي جوانان آزادكار روز چهارشنبه به پايان مي رسد و تيم منتخب بايد بامداد روز پنجشنبه هفته جاري به رقابتهاي جهاني كرواسي اعزام شود.خوشبختانه تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتيم و تيمي يكدست و باانگيزه و مهياي حضور در اين ميدان بزرگ كرديم.

وي تصريح كرد: تمرينات مشترك جوانان با بزرگسالان در روحيه و انگيزه آنها بسيار مثمرثمر بود. ضمن اينكه بار فني و تكنيكي اين تمرينات نيز بسيار فراتر از رده جوانان بود و ما شاهد نتايج خوبي در طول تمرينات بوديم.البته تعامل و همكاري سازنده اي بين كادر فني جوانان و بزرگسالان وجود دارد كه همين موضوع باعث شده جوانان بتوانند از اين موقعيت به بهترين شكل بهره ببرند.

عالي از تيم روسيه به عنوان حريف سنتي و اصلي آزادكاران ايران نام برد و گفت: مطمئنا حضور در رقابتهاي جهاني حساسيت ها و سختي هاي خاص خود را دارد و تمامي حريفان براي ما مهم هستند،‌اما نبايد فراموش كرد روسها همواره براي ما مشكل ساز بودند و نيروي بيشتري را از بچه هاي ما مي گيرند. البته نبايد از كشتي گيران آذربايجان،‌تركيه،‌ گرجستان و ‌قزاقستان نيز به سادگي گذشت،‌چراكه تمامي مدعيان به كرواسي مي آيند تا بهترين نتيجه را براي تيم خود كسب كنند.

سرپرست تيم كشتي آزاد جوانان كشورمان در خاتمه خاطر نشان كرد: حمايت متوليان ورزش از فدراسيون كشتي مي تواند در رشد و ارتقاي هر چه بيشتر رده هاي جوانان و نوجوانان تاثيرگذار باشد كه مطمئنا محكم كردن پايه هاي كشتي در اين رده ها مي تواند در رده بزرگسالان نيز به نتايج مثبتي منتهي شود.

تيم كشتي آزاد جوانان ايران روزهاي 17 تا 19 مرداد ماه در رقابتهاي جهاني كرواسي به ميدان خواهد رفت.