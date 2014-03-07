آزادكاران جوان كشورمان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاري مهر، مراسم وزن کشی اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلو گرم رقابت های جام دیمیریف روسیه که روزهای 16 تا 18 اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می شود، انجام ومسابقات این اوزان فردا(شنبه)برگزار خواهد شد.

در وزن 50 کیلوگرم خیراله قهرمانی در دور نخست با حریفی از کشور قزاقستان روبرو خواهد شد ودر دور بعد با برنده کشتی گیران مغولستان و روسیه مصاف خواهد کرد. در این وزن 17 آزاد کار جوان روی باسکول رفتند.

در وزن 60 کیلوگرم نیز که 26 کشتی گیر وزن کشی کردند ایمان صادقی نماینده کشورمان در دور نخست باید با کشتی گیر کشور میزبان مبارزه کند و در صورت پیروزی مقابل حریف لاروسی خود قرار خواهد گرفت.

در وزن 74 کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف حریف روس خود خواهد رفت. تیم ایران در وزن 96 کیلو گرم نماینده ای ندارد.

بر اين اساس برنامه مسابقات روز نخست نیز به شرح زیر است:

شنبه 18اسفندماه:

ساعت 10 تا 14: مسابقات مقدماتي اوزان 50، 60، 74 و 96 كيلوگرم

ساعت 15:30 تا 16: وزن كشي اوزان 55، 66، 84 و 120 كيلوگرم

ساعت 17 تا 18: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 50، 60، 74 و 96 كيلوگرم

اختلاف ساعت ایران با یاکوتسک محل برگزاری رقابتها 6 ساعت و نیم است به طوری که ساعت 10 به وقت یاکوتسک 3:30 صبح به وقت ایران است.