  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

سرقت مسلحانه 8 میلیاردی از انبار لوازم خانگی

سرقت مسلحانه 8 میلیاردی از انبار لوازم خانگی

دو پسر جوان که با نقشه قبلی اقدام به سرقت مسلحانه از یک انبار لوازم خانگی کرده بودند فکر نمی کردند با جا گذاشتن کارت شرکت باربری در کمتر از 24 ساعت دستگیر شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، ساعت 06:30 دهم مرداد از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 وقوع سرقت مسلحانه در خیابان شهید رجایی به کلانتری 168 سیزده آبان اعلام می شود .

با حضور مأموران کلانتری در محل سرقت واقع در یک انبار محل نگهداری لوازم خانگی ، نگهبان انبار به نام "حمید" (40 ساله) به مأموران اعلام کرد ساعت 5 بامداد و در حالیکه در حال استراحت بودم ، دو نفر وارد اتاقک نگهبانی شده و با تهدید یک قبضه اسلحه کمری و چاقو اقدام به بستن دست و پای بنده کرده و پس از آن نیز تمامی لوازم خانگی داخل انبار را سرقت کردند.

نگهبان انبار در ادامه اظهارات خود به مأموران اعلام کرد پس از رفتن سارقین ، با تلاش زیادی موفق به باز کردن دست و پای خود شده و بلافاصله با صاحب انبار و پلیس تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دادم.

 با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه" و به دستور شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه شهرری ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان با حضور در محل سرقت به تحقیق از صاحب انبار و نگهبان انبار پرداخته و متوجه شدندارزش اموال مسروقه بیش از 8 میلیارد تومان است.

در ادامه و با بازرسی دقیق محل سرقت ، کارآگاهان موفق به پیدا کردن یک عدد کارت تبلیغاتی متعلق به یکی از شرکت های باربری منطقه شهرری شده و در تماس با این شرکت اطلاع پیدا کردند که تمامی اموال مسروقه توسط خودروهای باربری این شرکت به دو انبار در اسلامشهر و رباط کریم منتقل شده است .

با حضور کارآگاهان در دفتر شرکت باربری و انجام تحقیقات از مدیریت و رانندگان آن مشخص شد که به درخواست فردی که در تماس تلفنی روز قبل از سرقت خود را صاحب انبار معرفی کرده ، تعداد هشت دستگاه خودرو خاور به محل سرقت مراجعه و در حالی که در داخل انبار تعداد زیادی کارگر حضور داشته اند ، در فاصله زمانی کوتاهی لوازم داخل انبار به داخل خودروها منتقل و رانندگان نیز اموال را به دو انبار واقع در اسلامشهر و رباط کریم منتقل کرده اند.

با توجه به شناسایی دو انبار محل نگهداری اموال مسروقه ، بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی انجام و کارآگاهان پایگاه نهم آگاهی با اخذ نیابت قضایی به اسلامشهر و رباط کریم رفته و موفق به کشف اموال مسروقه در داخل این دو انبار می شوند.

در زمان حضور کارآگاهان در محل نگهداری اموال مسروقه ، کارآگاهان در ساعت 20:30 روز شنبه موفق به دستگیری جوانی 24 ساله به نام داوود شدند که پس از شناسایی توسط رانندگان و بنا بر اظهارات آنها خود را صاحب انبار و اموال معرفی کرده بود .

با دستگیری داوود و انتقال به پایگاه نهم آگاهی ، وی به عنوان یکی از بستگان نگهبان انبار شناسایی و در همان مراحل اولیه تحقیقات به "طراحی سرقت"  اعتراف و یکی از دوستان و بچه محل های خود به نام مجید. خ  23 ساله را نیز به عنوان هم دست معرفی و مدعی شد مجید در زمان سرقت ، در بیرون از انبار نگهبانی می داد و پس از سرقت نیز وسایل را به محل دو انبار - محل نگهداری موال مسروقه – منتقل کرد.

داوود در خصوص کارگران حاضر در داخل محل سرقت جهت جابجایی اموال مسروقه نیز گفت : تمامی این افراد ، کارگران روزمزدی بودند که برای صبح روز سرقت استخدام شده و هیچکدام از آنها اطلاعی از سرقت نداشتند.

با شناسایی دیگر متهم پرونده ، مجید نیز در همان روز در منطقه رباط کریم شناسایی ، دستگیر و در همان اظهارات اولیه به مشارکت در سرقت و کرایه دو انبار برای نگهداری اموال مسروقه اعتراف می کند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن اشاره به عدم تجهیز انبار محل سرقت به سیستم دوربین های مداربسته ، در پایان این خبر گفت : با توجه به نحوه ورود سارقین به محل سرقت و احتمال مشارکت نگهبان انبار در سرقت  این فرد نیز بهمراه دو متهم اصلی پرونده دستگیر و با صدور دستور مقام محترم قضایی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و تحقیقات در این پرونده در مراحل اولیه قرار دارد.

کد مطلب 2342853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها