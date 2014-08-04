سرقت مسلحانه 8 میلیاردی از انبار لوازم خانگی

به گزارش خبرنگارمهر، ساعت 06:30 دهم مرداد از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 وقوع سرقت مسلحانه در خیابان شهید رجایی به کلانتری 168 سیزده آبان اعلام می شود .

با حضور مأموران کلانتری در محل سرقت واقع در یک انبار محل نگهداری لوازم خانگی ، نگهبان انبار به نام "حمید" (40 ساله) به مأموران اعلام کرد ساعت 5 بامداد و در حالیکه در حال استراحت بودم ، دو نفر وارد اتاقک نگهبانی شده و با تهدید یک قبضه اسلحه کمری و چاقو اقدام به بستن دست و پای بنده کرده و پس از آن نیز تمامی لوازم خانگی داخل انبار را سرقت کردند.

نگهبان انبار در ادامه اظهارات خود به مأموران اعلام کرد پس از رفتن سارقین ، با تلاش زیادی موفق به باز کردن دست و پای خود شده و بلافاصله با صاحب انبار و پلیس تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دادم.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه" و به دستور شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه شهرری ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان با حضور در محل سرقت به تحقیق از صاحب انبار و نگهبان انبار پرداخته و متوجه شدندارزش اموال مسروقه بیش از 8 میلیارد تومان است.

در ادامه و با بازرسی دقیق محل سرقت ، کارآگاهان موفق به پیدا کردن یک عدد کارت تبلیغاتی متعلق به یکی از شرکت های باربری منطقه شهرری شده و در تماس با این شرکت اطلاع پیدا کردند که تمامی اموال مسروقه توسط خودروهای باربری این شرکت به دو انبار در اسلامشهر و رباط کریم منتقل شده است .

با حضور کارآگاهان در دفتر شرکت باربری و انجام تحقیقات از مدیریت و رانندگان آن مشخص شد که به درخواست فردی که در تماس تلفنی روز قبل از سرقت خود را صاحب انبار معرفی کرده ، تعداد هشت دستگاه خودرو خاور به محل سرقت مراجعه و در حالی که در داخل انبار تعداد زیادی کارگر حضور داشته اند ، در فاصله زمانی کوتاهی لوازم داخل انبار به داخل خودروها منتقل و رانندگان نیز اموال را به دو انبار واقع در اسلامشهر و رباط کریم منتقل کرده اند.

با توجه به شناسایی دو انبار محل نگهداری اموال مسروقه ، بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی انجام و کارآگاهان پایگاه نهم آگاهی با اخذ نیابت قضایی به اسلامشهر و رباط کریم رفته و موفق به کشف اموال مسروقه در داخل این دو انبار می شوند.

در زمان حضور کارآگاهان در محل نگهداری اموال مسروقه ، کارآگاهان در ساعت 20:30 روز شنبه موفق به دستگیری جوانی 24 ساله به نام داوود شدند که پس از شناسایی توسط رانندگان و بنا بر اظهارات آنها خود را صاحب انبار و اموال معرفی کرده بود .

با دستگیری داوود و انتقال به پایگاه نهم آگاهی ، وی به عنوان یکی از بستگان نگهبان انبار شناسایی و در همان مراحل اولیه تحقیقات به "طراحی سرقت" اعتراف و یکی از دوستان و بچه محل های خود به نام مجید. خ 23 ساله را نیز به عنوان هم دست معرفی و مدعی شد مجید در زمان سرقت ، در بیرون از انبار نگهبانی می داد و پس از سرقت نیز وسایل را به محل دو انبار - محل نگهداری موال مسروقه – منتقل کرد.

داوود در خصوص کارگران حاضر در داخل محل سرقت جهت جابجایی اموال مسروقه نیز گفت : تمامی این افراد ، کارگران روزمزدی بودند که برای صبح روز سرقت استخدام شده و هیچکدام از آنها اطلاعی از سرقت نداشتند.

با شناسایی دیگر متهم پرونده ، مجید نیز در همان روز در منطقه رباط کریم شناسایی ، دستگیر و در همان اظهارات اولیه به مشارکت در سرقت و کرایه دو انبار برای نگهداری اموال مسروقه اعتراف می کند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن اشاره به عدم تجهیز انبار محل سرقت به سیستم دوربین های مداربسته ، در پایان این خبر گفت : با توجه به نحوه ورود سارقین به محل سرقت و احتمال مشارکت نگهبان انبار در سرقت این فرد نیز بهمراه دو متهم اصلی پرونده دستگیر و با صدور دستور مقام محترم قضایی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و تحقیقات در این پرونده در مراحل اولیه قرار دارد.