به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که از بختیار رحمانی به عنوان یکی از بازیکنانی نام برده می شود که از راه غیرقانونی کارت پایان خدمت خود را دریافت کرده است، مسئولان باشگاه فولاد اعلام کردند وی به خاطر بازی در فوتبال آماتوری کرمانشاه دچار پارگی رباط شده و بزودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.

حسین ابن قاسم سرپرست تیم فوتبال فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: بختیار چند روز پیش به کرمانشاه رفته و در یک مسابقه محلی بازی کرده بود. رحمانی در این مسابقه از ناحیه رباط مصدوم شده و باید بزودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

وی با رد شایعاتی که در مورد ساختگی بودن این مصدومیت مطرح می شود خاطرنشان کرد: اتفاق در فوتبال خبر نمی ‌کند. ما سال گذشته یوسف وکیا را هم در دقیقه نود از دست دادیم و این بازیکن به خاطر پارگی رباط لیگ را از دست داد. چنین شایعاتی که درباره بختیار ایجاد شده به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گفته سرپرست فولاد، نام رحمانی بعد از تایید کمیته پزشکی سازمان لیگ از فهرست فولاد خارج خواهد شد.