به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله پنجمين کنگره علمی دین پژوهان کشور با عنوان «دین‌پژوهی در ایران معاصر؛ فرصتها و چالشها» طي اطلاعيه‌اي از سوي شوراي علمي اين دبيرخانه اعلام شد.



بر اساس اين اطلاعيه متن فراخوان پنجمين کنگره به شرح زير مي‌باشد:



بسم‌الله الرحمن الرحيم



شورای دین‌پژوهان کشور به منظور تعمیق، توسعه و ترویج پژوهشهای دینی و به روزرسانی اطلاعات و روش‌های دین‌پژوهی پنجمین کنگره علمی دین‌پژوهان کشور را برگزار می‌نماید.



پژوهشگران علوم اسلامی می‌توانند دیدگاه‌ها و دست‌آوردهای علمی خویش را در قالب مقاله تخصصی و در محورهای هفت‌گانه ذیل، به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند، تا پس از ارزیابی و انتخاب، نسبت به انتشار و ارائه آن در کنگره اقدام گردد:



تعریف پژوهش دینی، و شاخصه‌های مهم آن در دوران معاصر (بیان تفاوت‌های پژوهش با تألیف، تصحیح و تصنیف)

سنجش پژوهش‌های دینی از نظر کمی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

شیوه‌های دین‌پژوهی در دنیای جدید.

تحلیل نمونه‌های عالی از پژوهش‌های مستشرقان درباره اسلام و تشیع.

مقایسه شیوه‌های دین‌پژوهی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی.

دین‌پژوهی در سه دهه اخیر، تحلیل روش‌ها و رویکردها.

نظریات مهم دین‌پژوهان ایرانی پس از انقلاب اسلامی.



توضیح 1: از آنجا که پژوهش دینی، «کاوشی تحقیقاتی است که دارای ویژگی‌های نوآوری علمی، روشمند بودن، پاسخگو بودن به شبهات و سئوالات نظری، حل مسایل علمی، نقادی داده‌ها، ایده‌پردازی و مدل‌سازی می‌باشد»، لذا مقالات ارائه شده بایستی از ویژگی‌های تعریف مذکور برخوردار باشند.



توضیح2: مقالات بایستی در قالب متن کامل، خلاصه متن، فایل، پرینت متن از طریق پست و یا حضوری به دبیرخانه تحویل شوند.



مهلت ارسال آثار: پایان مهرماه 1393 خواهد بود.



نشاني: قم، میدان رسالت، خیابان سمیه، پلاک 27، تلفن: 02537834536 – 02537835397 - www.dinpajoohan.comـ info@dinpajoohan.com.



دبيرخانه دين‌پژوهان کشور پيش از اين نيز چهار کنگره مهم و سراسري دين‌پژوهان را با عناوين زير برگزار کرده است:



کنگره اول / «مشكلات، موانع و بايسته‌ها در عرصه دين‌پژوهي» / آذر 1377



کنگره دوم / «دين‌پژوهي در جهان معاصر؛ ابزار جديد ـ شبهات جديد» / ارديبهشت 1379



کنگره سوم / «مناسبات دين و فرهنگ در جامعه ايران» / بهمن 1380



کنگره چهارم / «جهاني شدن و دين؛ فرصتها و چالشها» / ارديبهشت‌