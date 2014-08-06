یک دقیقه سکوت در هیروشیما برای شهدای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه جشنواره «صلح و دوستی ایرانیان» و در اولین روز جشنواره فیلم های «گیلانه» ساخته رخشان بنی اعتماد و فیلم تحسین شده «تنهای تنهای تنها» به کارگردانی احسان عبدی پور و نیز قسمتی از فیلم مراسم «کشتی دوستی» با اجرای عموپورنگ به نمایش درآمدند.



یکی از نکات این مراسم هنگام نمایش فیلم «گیلانه» شنیدن صدای سرفه های جانبازان حاضر در جلسه بود که با پلان به پلان فیلم هماهنگی عجیبی داشت. در ادامه فیلم «کشتی دوستی» با موضوع بازی بچه‌های ایرانی و عراقی روی اروندرود پخش شد و همچنین فیلم «تنهای تنهای تنها» نیز به نمایش درآمد و در ادامه جلسه نقد و بررسی فیلم ها با حضور حبیب احمدزاده و احسان عبدی پور برگزار شد و آنها به سوالات مخاطبان پاسخ دادند.

در ادامه مراسم جشنواره «صلح و دوستی ایرانیان» جانبازان و هنرمندان در باران شدید در آیین ویژه سالگرد بمباران اتمی هیروشیما شرکت کرده و با در دست داشتن پوسترهایی با مضمون دفاع از کودکان غزه، وظیفه انسانی خود در دفاع از مردم مظلوم این دیار را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، کمال تبریزی، بیژن نوباوه، مرتضی رزاق کریمی، نرگس آبیار، محسن مومنی، عادل معمارنیا، حبیب احمدزاده و احسان عبدي پور به همراه جانبازان موزه صلح تهران حضور داشتند.

همچنین دسته گلهای اهدایی جشنواره با اعلام افتخار توسط پرویز پرستویی به جانبازان ایرانی حاضر در جلسه تقدیم شد.