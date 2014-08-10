به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 19 مرداد در حاشیه نخستین اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور که در محل هتل انقلاب در تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران سخنانی را درباره تفکیک جنسیتی در کنسرت‌های موسیقی و همچنین فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» مطرح کرد.

وی درباره تفکیک جنسیتی در کنسرت‌های موسیقی بیان کرد: مجموعه فرهنگی دولت و کل دولت به هیچ‌عنوان با چنین موضوعی موافق نیست و ما چنین طرحی را اجرا نخواهیم کرد چراکه آن را برخلاف نظام خانواده می‌دانیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: ما به تمام زیرمجموعه خود هم اعلام کرده‌ایم که در راستای سیاست‌های فرهنگی دولت حرکت کنند. دولت مخالف اینگونه تفکیک جنسیتی است و نمی‌شود در کنسرتی که برگزار می‌شود، بگوئیم یک روز آقایان بروند و یک روز خانم‌ها، یا در خصوص نمایش فیلم ها این مساله را عنوان کنیم.

جنتی در پاسخ به این نکته یکی از خبرنگاران که «شما همواره تاکید داشته‌اید که از هنرمندان فعال فرهنگی جبهه انقلاب حمایت می‌کنید اما برخی از هنرمندانی که از امکانات دولت استفاده می‌کنند، در ضدیت با نظام قرار دارند، رویکرد شما در این زمینه چیست؟» گفت: سیاست ما در این خصوص کاملا روشن است. کسانی که نسبت به انقلاب بی‌تفاوت هستند یا مخالف انقلاب هستند و فعالیت می‌کنند، قطعا از حمایت ما برخوردار نیستند.

وزیر ارشاد تصریح کرد: البته اگر آنها در چارچوب قانون فعالیت کنند، قضیه متفاوت است اما در کل مورد حمایت ما محسوب نمی‌شوند. کسی که با انقلاب رابطه‌ای ندارد و یک فیلمی می‌سازد، وقتی فیلمش را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با معیارهای ما منافاتی ندارد و امکان نمایش آن هم فراهم است اما زمانی هست که ما در ساخت فیلمی مشارکت می‌کنیم و سهمی از خودمان را در آن فیلم قائل می‌شویم. در مورد اینگونه افراد و اینگونه فیلم‌ها هیچگونه کمک مادی نمی‌کنیم.

وی همچنین در خصوص مسائل مربوط به نظارت در حوزه تئاتر هم ضمن اشاره به آخرین آثار نمایشی که در اجرای آنها حضور داشته است، گفت: آخرین تئاتری که دیدم تئاتر «سقراط» بود و قرار است به زودی هم به دیدن نمایش «سیاوش» بروم. ما در حوزه آثار نمایشی نیز از آثاری حمایت می‌کنیم که در راستای منافع باشد اما در خصوص اجرا و نظارت ارشاد، گاهی ملاحظاتی بوده است و کسانی که نمایش را اجرا می‌کردند، برخلاف آنچه در نمایشنامه تصویب شده بود، عمل می‌کردند و یا دیالوگ‌هایی غیر از آنچه که بود می‌گفتند. بعضی از این موارد قابل اصلاح است البته ما در مواردی هم با تخلفاتی رو به رو بودیم و با آنها نیز برخورد کردیم.

وزیر ارشاد در پایان درباره فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» بیان کرد: این فیلم تاکنون که مجوز نگرفته است و مجوز هم نمی‌گیرد.

