96 درصد خانوارهای روستایی شهرستان جم گاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اندام ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در شهرستان جم ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگار ان نماینده افکار عمومی و حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند و همه مسئولان باید قدردان این تلاش ها باشند.

وی اخلاق گرایی، صداقت و واقع بینی را از ویژگی خبرنگاران دانست و خاطرنشان ساخت: خبر باید سودمندی و منفعت برای شهرستان در برداشته باشد.

رئیس اداره گاز شهرستان جم به سختی‌های کار رسانه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: اصحاب رسانه شهرستان جم در سال های اخیر فعالیت‌های قابل تقدیر در سطح استان و کشور داشته‌اند.

وی نقش رسانه‌ها در توسعه شهرستان جم بسیار موثر دانست و گفت: گر چه شهرستان جم در دورترین نقطه از مرکز استان قرار دارد، اصحاب رسانه توانسته‌اند به خوبی مشکلات شهرستان در سطح استان و کشور بیان کنند.

این مسئول پاسخ گویی را از ویژگی‌های خود برشمرد و ادامه داد: اهالی رسانه جم بدون حمایت های مالی و پشتیبانی فعالیت های چشم گیر دارند.

وی در ادامه به وضعیت اداره گاز جم اشاره کرد و بیان داشت: خدمت رسانی مطلوب و رضایتمندی مردم از اهداف اصلی این اداره است.

اندام فعال‌تر شدن و تحرک بیشتر کارکنان این اداره را از نتایج تلاش های خود در این اداره عنوان کرد و افزود: تمام خانوارهای شهری جم و 96 درصد خانوارهای روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند.

دو ایستگاه تقویت فشار گاز در شهرستان جم راه‌اندازی می شود

عضو شورای اداری شهرستان جم با بیان اینکه شهرستان در سال 92 افزایش یک هزار و 300 مشترک جدید گاز و پنج هزار متر شبکه گاز رسانی داشته است، تاکید کرد: این نعمت‌ها، از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس اداره گاز شهرستان جم با بیان اینکه روستای بیدو و چرموک تا پایان سال از نعمت گاز برخوردار می شوند، افزود: اکثر نیروهای این اداره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شهروندان هستند.

وی تصریح کرد با تلاش‌های انجام شده، درهفته دولت اداره گاز شهر انارستان افتتاح می‌شود.

حسین اندام در ادامه، منبع گاز مصرفی شهرستان را از طریق پالایشگاه گاز فجر جم عنوان کرد و افزود: برای تقویت شبکه گاز جم، خط تغذیه گاز از طریق پالایشگاه‌های گاز عسلویه و ایستگاه تقویت گاز در ورودی شهرک نفت در حال راه‌اندازی است و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا قبل از زمستان راه‌اندازی می‌شود.

امسال قطعی و کمبود گاز در فصل زمستان نخواهیم داشت

رئیس اداره گاز جم با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال قطعی و کمبود گاز در فصل زمستان نخواهیم داشت گفت: در هفته دولت احداث ایستگاه دیگر تقویت گاز شهرستان جنب میدان فاضل جمی کلنگ زنی می شود و امید می‌رود با راه اندازی این دو ایستگاه تقویت شبکه گاز، تا 10 سال آینده، مشکلی از لحاظ کمبود یا قطعی گاز وجود نخواهد داشت.

اندام با بیان اینکه امسال این اداره افزایش اعتبارات داشته است خاطرنشان ساخت: این اداره در کارهای فرهنگی با توجه به محدودیت‌ها، برنامه‌هایی از جمله اعتکاف و بزرگترین مانور زلزله در سطح استان بوشهر در شهر ریز برگزار کرده است.

وی در پایان بیان داشت: توقعات و انتظارات مردم از این اداره بالاست تلاش می کند این اداره بهترین عملکردها داشته باشد.

در ابتدای این جلسه اصحاب رسانه شهرستان جم ضمن تمجید از عملکرد خوب مهندس اندام در اداره گاز شهرستان جم و فعالیت‌سازنده و قابل تقدیر این اداره بیان داشتند مردم از عملکرد وخدمت رسانی این اداره راضی هستند.

در پایان رئیس اداره گاز جم از مدیران سایت های خبری و نمایندگان خبرگزاری ها در شهرستان جم بابت تلاش ها و پوشش اخبار و مشکلات شهرستان تقدیر کرد.