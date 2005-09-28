حجم تخليه و بارگيري در بنادر به مرز 7 ميليون TEU كانتينر رسيد

براساس اين گزارش، سهم بنادر از تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي (بالاي هزار تن) طي شش ماهه اول امسال 43 درصد به بندر شهيد رجايي، 36 درصد بندر امام خميني (ره)، 5 درصد به بندر انزلي و 16 درصد به ساير بنادر اختصاص داشته است.
اين گزارش ميافزايد: تعداد شناورهاي غير نفتي (بالاي هزار تن) پايان عمليات طي شش ماهه اول امسال دو هزار و 946 فروند بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 355 فروند 13 درصد افزايش داشته است.
اين گزارش حاكيست: از دو هزار و 946 فروند شناور غيرنفتي (بالاي هزار تن) پايان عملياتي طي شش ماهه امسال سهم بنادر به ترتيب 31 درصد بندر شهيد رجايي، 19 درصد بندر امام خميني (ره)، 6 درصد بندر انزلي، 8 درصد بندر شهيد باهنر و 26 درصد ساير بنادر بوده است.
اين گزارش تصريح ميكند: در حالي در بنادر شهيد رجايي و امام خميني (ره) به ترتيب با 43 و 36 درصد از كل تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي صورت گرفته است كه تنها 31 و 19 درصد از شناورهاي در اين بنادر پهلوگيري كردهاند.
براساس اين گزارش از كل 3 ميليون و 723 هزار و 114 تن رسوب طي شش ماهه اول امسال، 53 درصد از آن به بندر امام خميني (ره) اختصاص دارد.
همچنين، از اين ميزان رسوب 19 درصد به بندر انزلي، 16 درصد به بندر شهيد رجايي، 8 درصد به بندر اميرآباد و 4 درصد به ساير بنادر مربوط مي شود.
اين گزارش مي افزايد: در شش ماهه اول امسال حجم تخليه و بارگيري در بنادر كشور نيز به شش ميليون و 809 هزار و 907 TEU كانتينر رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين از اين ميزان حجم تخليه و بارگيري كانتينري در بنادر كشور طي مدت فوق 3/89 درصد به بندر شهيد رجايي اختصاص دارد.
اين گزارش تصريح ميكند: در حالي زمان حضور در كل بنادر 4 روز براي هر كشتي است كه اين شاخص براي بندر امام 7 روز، بندر شهيد بهشتي و كلانتري 6 روز و بندر بوشهر 5 روز حاصل شده است. البته براي ساير بنادر به كمتر از 4 روز ميرسد.
