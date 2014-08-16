سردرگمی سرویس های امنیتی آمریکا از نمایش پرچم داعش در برابر کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها چند روز بعد از تهدید داعش مبنی بر اهتزاز پرچم این گروه بر فراز کاخ سفید، انتشار عکسی در این رابطه در صفحات اجتماعی موجب شده تا دستگاه های امنیتی آمریکا پیش از گذشته متوجه تهدید این گروه شوند.

ای بی سی نیوز در این رابطه می نویسد: در تصویر منتشر شده در صفحات اجتماعی همچون توئیتر، پرچم داعش در برابر کاخ سفید نمایش داده شده است.

آنگونه که در این تصویر مشخص است فردی با یک دستگاه تلفن هوشمد اقدام به نمایش پرچم داعش دربرابر کاخ سفید کرده و فرد دیگری نیز از وی عکس گرفته است.

سرویس های امنیتی امریکا در واکنش به انتشار این تصویر در شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند: هر روزه صدها نفر گردشگر از مقابل کاخ سفید تردد کرده و اغلب در این مکان اقدام به گرفتن عکس های یادگاری می کنند.

"اد دونوان" از سخنگویان سرویس های امنیتی آمریکا در این رابطه گفت: ما گروهی ویژه برای رصد فعالیت گردشگران حاضر در مقابل کاخ سفید و گزارش های ارسالی در رابطه با رفتار خطرناک آنها داریم. در این رابطه ما گزارشی درباره رفتار خطرناک دریافت نکرده ایم.

این وضعیت در حالی است که داعش تهدید به حمله به آمریکا کرده و این عکس نشان می دهد که اعضای این گروه و یا حامیان آن می توانند برای واشنگتن مشکل ایجاد کنند.

در هفته گذشته فردی به نام "ابو موسی" که از وی به عنوان سخنگوی داعش یاد شده به وایس نیوز گفته است: من به امریکا می گویم که حکومت اسلامی[داعش] مستقر شده و متوقف نخواهد شد. با پهپادهای خود به ما حمله نکنید و در عوض نطامیان خود را به جنگ ما بفرستید. ما همانند آنچه در عراق انجام دادیم آنها را شکست می دهیم. ما آنها را در هر کجا که باشند شکست می دهیم.

وی در ادامه با اشاره به تحرکات داعش در شمال عراق بدون آنکه اشاره ای به نام شهری خاص بکند گفت: این شهر کاملا در کنترل داعش و تحت فرماندهی ابوبکر البغدادی است.

سخنگوی داعش در ادامه تهدید کرده که اعضای این گروه روزی پرچم آن را بر فراز کاخ سفید به اهتزاز درمی آورند.